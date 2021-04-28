Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию

Российский лидер сообщил о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Уже сегодня рейсами МЧС будет доставлено свыше 22 тонн средств, в том числе 20 единиц оборудования для кислорода, 75 аппаратов ИВЛ, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств. Моди тепло поблагодарил Путина за содействие, остро востребованное в стране.

Лидеры приветствовали регистрацию в Индии вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. По линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз этой вакцины. Выпуск начнется в мае.

Путин и Моди также обсудили вопросы развития двусторонних отношений, включая график контактов на различных уровнях.