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28.04.2021 17:15
Рубрика: Власть

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию

Текст: Кира Латухина
Президент России и премьер-министр Индии провели телефонный разговор. Владимир Путин выразил Нарендре Моди поддержку в непростой период борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Российский лидер сообщил о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Уже сегодня рейсами МЧС будет доставлено свыше 22 тонн средств, в том числе 20 единиц оборудования для кислорода, 75 аппаратов ИВЛ, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств. Моди тепло поблагодарил Путина за содействие, остро востребованное в стране.

Лидеры приветствовали регистрацию в Индии вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. По линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз этой вакцины. Выпуск начнется в мае.

Путин и Моди также обсудили вопросы развития двусторонних отношений, включая график контактов на различных уровнях.

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