Южная Корея отменит для привившихся обязательный 14-дневный карантин

С пятого мая власти Южной Кореи намерены отменить действующий до сих пор для всех въезжающих в страну людей обязательный 14-дневный карантин, если они прошли полную вакцинацию от COVID-19. Правда правило это коснется только тех, кто вакцинировался в самой Корее.

О новых правилах сообщил руководитель Управления противоэпидемических мероприятий Центра по ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий РК Юн Тхэ Хо. "Для тех, кто в нашей стране прошел полную вакцинацию, выехал за границу и вернулся, а при возвращении анализы тестов оказались отрицательными и нет подозрительных симптомов, будет отменено правило пребывания на карантине", - заявил Юн.

Данное правило сопровождается рядом оговорок. Во-первых, оно будет распространяться только на тех, кто прошел именно в Южной Корее вакцинацию в полном объеме, сделав два необходимых укола, и после этого прошло уже две недели, которые необходимы для формирования антител. Правило распространяется как на граждан РК, так и проживающих постоянно в стране иностранцев, лишь бы они прошли в Корее вакцинацию.

Во-вторых, въехавшие из зарубежья и получившие право на освобождение от карантина будут все равно находится под наблюдением и будут обязаны в течение 14 дней дважды сдать тест на коронавирус. В-третьих, освобождение от карантина не коснется тех, кто въезжает из стран, где широкое распространение получили новые штаммы COVID-19, то есть из Бразилии, ЮАР и некоторых других государств.

Таким образом карантин останется обязательным для тех иностранцев, которые вакцинировались за рубежом, включая граждан РФ, привитых, допустим, "Спутником-V". В Корее же пока признаны и используются AstraZeneca, Pfizer. Также одобрена, но пока не ввезена вакцина компании Johnson & Johnson. Ожидается, что в ближайшее время власти РК также санкционируют применение препаратов Moderna и Novavax.

Стоит отметить, что пока правилом на "иммунитет от карантина" смогут воспользоваться немногие. Всеобщая вакцинация в РК стартовала 26 февраля, но продвигается она не так быстро. В настоящий момент получили первую дозу вакцины лишь немногим более пяти процентов населения. Право на вакцинацию сейчас имеют только пожилые люди, сотрудники медицинских учреждений, а также с 26 февраля началась вакцинация для полицейских, военных, экипажей самолетов и некоторых других категорий.

Основная часть населения начнет прививаться не ранее июля. Кроме того, наблюдаются задержки с поставками закупленных у зарубежных производителей вакцин, а также из-за случаев побочных эффектов сильно недоверие к препарату AstraZeneca, которым сейчас вакцинируют подавляющее большинство населения. Власти РК дают право на вакцинацию как гражданам, так и иностранцам, которые находятся в стране на долгосрочной основе.

В последнее время в Южной Корее также разгорелись споры по поводу закупки и применения российской вакцины "Спутник-V". Ряд влиятельных политиков правящего лагеря, а также значительная часть оппозиции выступили за одобрение и приобретение российского препарата. Использование "Спутника-V", согласно опросам, одобряет и большинство населения страны. Однако правительство РК пока проявляет пассивность в этом вопросе, указывая, что уже закупило достаточное количество западных вакцин, а потому будет делать ставку на них, несмотря на проблемы с поставками и побочные эффекты.

Напомним, что в настоящий момент при въезде в Республику Корея из других стран все, как сами граждане РК, так и иностранцы, обязаны проходить 14-дневный строгий карантин. Исключение делается лишь в единичных случаях - для высокопоставленных официальных лиц прибывающих с визитами. Имеющие постоянное место проживания в Корее могут проходить карантин дома, но при условии отсутствия контактов с другими проживающими в квартире, а остальные же время находиться в государственных изоляторах, где за каждые сутки проживания должны платить около 100 долларов.

Карантин действительно строгий: в это время запрещено выходить на улицу, контактировать с кем бы то ни было. В течение двух недель находящиеся на карантине в Корее должны также дважды сдать тесты на коронавирус: первый раз по прибытии в страну, а второй раз - перед окончанием срока карантина. Если оба результата отрицательные, то карантин прекращается и человек может вернуться к обычной жизни. За нарушение правил предусмотрены строгие санкции: корейцев обычно наказывают крупными штрафами, в крайних случаях возможно и тюремное заключение, иностранцев же штрафуют и выдворяют из страны.