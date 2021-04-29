В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0202-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г., методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0239-21, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 марта 2021 г., постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 29 апреля 2021 г. № 23-00-08/5-6981-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 1 мая 2021 г. по 12 мая 2021 г. включительно режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 1 мая 2021 г." заменить словами "по 12 мая 2021 г. включительно";

2) в подпункте 1 пункта 2 абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий (кроме мероприятий, проводимых при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия либо при условии загрузки зала, в котором проводится мероприятие, не более 50 % посадочных мест), досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 50 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при условии загрузки зала не более 50 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; проведения парадов без участия зрителей: посвященного Дню реабилитации кубанского казачества - 24 апреля 2021 г. в г. Краснодаре; посвященного Дню Победы - 9 мая 2021 г. в г. Краснодаре и г. Новороссийске;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий (кроме мероприятий, проводимых при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия, либо при условии загрузки зала, в котором проводится мероприятие, не более 50 % посадочных мест), досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 50 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, цирков, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при условии загрузки зала не более 50 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия, и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; проведения парадов, посвященных Дню Победы, 9 мая 2021 г. в г. Краснодаре и г. Новороссийске без участия зрителей с приглашением на каждый из них не более 100 почетных гостей;";

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить ограничение в период с 1 мая по 12 мая 2021 г. включительно посещения гражданами кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении.";

4) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать во время действия режима "Повышенная готовность" (в том числе в период с 21 июля 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г., с 3 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 17 августа 2020 г., с 17 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 21 августа 2020 г., с 21 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 сентября 2020 г., с 3 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 11 сентября 2020 г., с 11 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 18 сентября 2020 г., с 18 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 2 октября 2020 г., со 2 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г., с 16 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 октября 2020 г., с 23 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 октября 2020 г., с 31 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 7 ноября 2020 г., с 7 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 15 ноября 2020 г., с 15 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 ноября 2020 г., с 23 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 декабря 2020 г., с 1 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 15 декабря 2020 г., с 15 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 декабря 2020 г., с 23 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 декабря 2020 г., с 31 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 13 января 2021 г., с 13 января 2021 г. до 0 часов 00 минут 21 января 2021 г., с 21 января 2021 г. до 0 часов 00 минут 29 января 2021 г., с 29 января 2021 г. до 0 часов 00 минут 12 февраля 2021 г., с 12 февраля 2021 г. до 0 часов 00 минут 20 февраля 2021 г., с 20 февраля 2021 г. до 0 часов 00 минут 28 февраля 2021 г., с 28 февраля 2021 г. до 0 часов 00 минут 14 марта 2021 г., с 14 Марта 2021 г. до 0 часов 00 минут 21 марта 2021 г., с 21 марта 2021 г. до 0 часов 00 минут 29 марта 2021 г., с 29 марта 2021 г. до 0 часов 00 минут 1 апреля 2021 г., с 1 апреля 2021 г. до 0 часов 00 минут 12 апреля 2021 г., с 12 апреля 2021 г. до 0 часов 00 минут 25 апреля 2021 г., с 25 апреля 2021 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2021 г. и далее в период действия режима "Повышенная готовность") режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) с целью:";

5) пункты 86, 87 изложить в следующей редакции:

"86. До особого указания гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории Краснодарского края, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, указанных в пункте 87 настоящего постановления, и организаций, осуществляющих санаторно-курортное лечение, приостановить бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов Российской Федерации.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов Российской Федерации, являющихся участниками официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, которые проводятся на территории Краснодарского края.

87. Организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (кроме лагерей палаточного типа, деятельность которых не возобновляется), осуществлять оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, прибывающих в том числе из других субъектов Российской Федерации, при условии выполнения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, и методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 марта 2021 г.".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







