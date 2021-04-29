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29.04.2021 18:10
Рубрика: Легковые авто

Куда россияне поедут на майские праздники

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать на майские праздники.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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30% респондентов, опрошенных Авто Mail.ru, с 1 по 10 мая планируют трудиться, как и в обычные дни, еще 36% работают только в некоторые дни. Полноценные каникулы будут у 28% опрошенных, а еще 6% вообще не работают - ни в майские праздники, ни в другие дни.

Почти половина (42%) из тех, кто на майские праздники запланировал поездку по России, хотят отправиться в интересные места неподалеку от родного города. Следующий по популярности вариант - дача, в собственные загородные дома поедут 18% респондентов. Поездки к родственникам на майские праздники замыкают топ-3 направлений - этот вариант выбрали 15% опрошенных.

Туристические поездки в крупные города России (Москва, Санкт-Петербург), на южные курорты и в природные заповедники нашей страны планируют соответственно, 10%, 8% и 7% опрошенных.

Практически одинаковое число пользователей выбирают для своих майских поездок самолеты и поезда - 5,6% и 4,3% соответственно. 3,2% планируют использовать автобусы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Абсолютный лидер собственный автомобиль - 77% опрошенных поедут путешествовать именно на нем. Арендованные машины, каршеринг, автомобили по подписке и мотоциклы не набрали и по 1% процента голосов.

При этом большинство респондентов не планируют особенно далекие путешествия. 40% пользователей собираются проехать немного - от 300 до 800 км. Более 3000 км собираются проехать на майские всего 6% опрошенных.