Указ губернатора Магаданской области от 27 апреля 2021 года № 87-у "О порядке реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." на территории Магаданской области"

В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." постановляю:
1. Исполнительным органам государственной власти Магаданской области и подведомственным им учреждениям:
1.1. Определить количество государственных гражданских служащих и работников, обеспечивающих с 01 по 10 мая 2021 г. включительно, функционирование этих органов и учреждений с учетом положений настоящего указа.
1.2. Обеспечить в период нерабочих дней на вверенных объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.
1.3. Обеспечить в полном объёме выполнение полномочий, возложенных в соответствии с федеральным и областным законодательством на исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области, исполнительным органам государственной власти Магаданской области и подведомственным им учреждениям, предоставляющим государственные услуги, обеспечить в период с 04 по 07 мая 2021 г. предоставление государственных услуг в плановом режиме, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области обеспечить функционирование подведомственных медицинских учреждений в штатном режиме с целью бесперебойного оказания населению Магаданской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной и паллиативной медицинской помощи в подведомственных медицинских учреждениях Магаданской области.
4. Департаменту по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Магаданской области осуществлять меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности.
5. Рекомендовать мэру г. Магадана, главам городских округов Магаданской области:
5.1. Принять меры по бесперебойному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.
5.2. Обеспечить в полном объёме выполнение полномочий, возложенных в соответствии с федеральным и областным законодательством на органы местного самоуправления, в том числе обеспечить работу муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.
5.3 Обеспечить с 04 по 07 мая 2021 года работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях, проведение консультаций для обучающихся в 9-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций.
6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К.Носов
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