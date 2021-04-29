Указ губернатора Магаданской области от 27 апреля 2021 года № 87-у "О порядке реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." на территории Магаданской области"

В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." постановляю:

1. Исполнительным органам государственной власти Магаданской области и подведомственным им учреждениям:

1.1. Определить количество государственных гражданских служащих и работников, обеспечивающих с 01 по 10 мая 2021 г. включительно, функционирование этих органов и учреждений с учетом положений настоящего указа.

1.2. Обеспечить в период нерабочих дней на вверенных объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

1.3. Обеспечить в полном объёме выполнение полномочий, возложенных в соответствии с федеральным и областным законодательством на исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области, исполнительным органам государственной власти Магаданской области и подведомственным им учреждениям, предоставляющим государственные услуги, обеспечить в период с 04 по 07 мая 2021 г. предоставление государственных услуг в плановом режиме, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области обеспечить функционирование подведомственных медицинских учреждений в штатном режиме с целью бесперебойного оказания населению Магаданской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной и паллиативной медицинской помощи в подведомственных медицинских учреждениях Магаданской области.

4. Департаменту по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Магаданской области осуществлять меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности.

5. Рекомендовать мэру г. Магадана, главам городских округов Магаданской области:

5.1. Принять меры по бесперебойному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

5.2. Обеспечить в полном объёме выполнение полномочий, возложенных в соответствии с федеральным и областным законодательством на органы местного самоуправления, в том числе обеспечить работу муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

5.3 Обеспечить с 04 по 07 мая 2021 года работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях, проведение консультаций для обучающихся в 9-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







