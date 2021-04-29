Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах

Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. По его словам, эксперимент по сокращению рабочих часов можно начать в отдельных регионах.

"Можно это делать в рамках эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее - сокращать на час, на два, на три", - сказал он в ходе круглого стола, на котором обсуждалось изменение трудовых отношений.

Медведев также заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю не должен приводить к сокращению зарплаты и падению производительности труда.В целом, по его словам, сокращение рабочей недели может позволить избежать безработицы в отдельных случаях.