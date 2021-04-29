МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными

МИД РФ призвал граждан России обратить внимание на сильное ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, на популярных у наших граждан зарубежных курортах.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало россиян тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок.

"На сегодняшний день эти риски уже перестали быть потенциальными. Посмотрите, что делается на действительно популярных туристических направлениях за рубежом: вводятся экстренные, дополнительные более жесткие меры, локдауны", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в кругу семьи. По ее словам, это позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19.