Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в кругу семьи. По ее словам, это позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19.

"Лучше на свежем воздухе. Чтоб через 10-14 дней мы увидели дальнейшее снижение и не увидели рост", - сказала Попова во время поездки в Ростовскую область и посоветовала приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия.

По словам главы Роспотребнадзора, которые приводит "Интерфакс", сейчас ситуация с COVID-19 находится в достаточно хрупком" равновесии. "Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция", - отметила она.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что коронавирус начал приобретать признаки сезонного заболевания. В связи с этим она предупредила о возможности вспышки заболеваемости к осени.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин согласился с предложением Поповой и своим указом объявил дни между майскими праздниками выходными. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.