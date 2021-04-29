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29.04.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС проработают вопрос снижения экспорта гречихи

Текст: Василий Кошкин

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС должны подготовить свои предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в 2020 году. Такие поручения были даны ведомствам на совещании по ценам на социально значимые товары, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: РИА Новости
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В свою очередь Минсельхозу поручено продолжить работу по заключению контрактов на поставку белого сахара в Россию. Кроме того, ведомство совместно с Минпромторгом должны обеспечить отгрузку в торговые сети импортного белого сахара, поступающего в рамках установленной квоты.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей сообщили о том, что поставщики круп хотят повысить закупочные цены на гречку на 7,5-15%.

Комментируя эти данные, в Минсельхозе заявили, что в этом году в России будут расширены посевные площади под основными крупяными культурами.

"Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности", - отметили в ведомстве.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Правительство ФАС Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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