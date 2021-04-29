Минсельхоз предложил ограничить экспорт гречки

Новости

Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 17:37
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предложил ограничить экспорт гречки

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз России предложил ввести временные ограничения на экспорт гречки. С такой инициативой ведомство выступило в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщили в Минсельхозе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Круп в стране (в том числе гречневой) достаточно для удовлетворения спроса потребителей. Но с ноября 2020 года из-за высоких цен на мировом рынке экспорт гречихи в ряд стран-импортеров существенно вырос. Ограничения на экспорт предлагается ввести для того, чтобы сохранить необходимые объемы гречихи внутри страны и не допустить резких колебаний цен на крупу, пояснили в Минсельхозе.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Эксперт спрогнозировал, ждать ли россиянам дефицита гречки

На какой срок будут введены ограничения и какие именно, не сообщается. "В настоящий момент указанная мера прорабатывается", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в этом году посевные площади под основными крупяными культурами будут увеличены, что позволит увеличить самообеспеченность крупами и сохранить стабильные цены на них.

Подготовить предложения по снижению экспорта гречки поручил Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС первый вице-премьер Андрей Белоусов. Минэкономразвития дано поручение рассмотреть этот вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 июля) составил 104 тыс. тонн. Тогда как за весь предыдущий сезон вывезли всего 40 тыс. тонн. При этом потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Экономика АПК Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая