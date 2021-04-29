Минсельхоз предложил ограничить экспорт гречки

Минсельхоз России предложил ввести временные ограничения на экспорт гречки. С такой инициативой ведомство выступило в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщили в Минсельхозе.

Круп в стране (в том числе гречневой) достаточно для удовлетворения спроса потребителей. Но с ноября 2020 года из-за высоких цен на мировом рынке экспорт гречихи в ряд стран-импортеров существенно вырос. Ограничения на экспорт предлагается ввести для того, чтобы сохранить необходимые объемы гречихи внутри страны и не допустить резких колебаний цен на крупу, пояснили в Минсельхозе.

На какой срок будут введены ограничения и какие именно, не сообщается. "В настоящий момент указанная мера прорабатывается", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в этом году посевные площади под основными крупяными культурами будут увеличены, что позволит увеличить самообеспеченность крупами и сохранить стабильные цены на них.

Подготовить предложения по снижению экспорта гречки поручил Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС первый вице-премьер Андрей Белоусов. Минэкономразвития дано поручение рассмотреть этот вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 июля) составил 104 тыс. тонн. Тогда как за весь предыдущий сезон вывезли всего 40 тыс. тонн. При этом потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн.