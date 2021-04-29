Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию

Механизм субсидирования аренды жилья, который сейчас в качестве эксперимента запускается в Воронежской области, со временем можно будет распространить на всю страну. Об этом сказал журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая в Высшей школе экономики.

В рамках эксперимента в Воронежской области запускается арендный дом для льготных категорий жителей. Кто именно может снять в нем квартиру, определяют местные власти. Есть люди, которые не стоят в очереди на жилье, но и не могут купить квартиру в кредит, при этом они важны для региона, например, учителя или врачи, пояснил Мутко. В качестве эксперимента ДОМ.РФ участвует в субсидировании арендной платы. Сами жители смогут платить намного меньше рыночных ставок.

"Хочется запустить просто. Если сейчас проект пойдет, люди заедут, посмотрим, как это будет работать - мы этот механизм предложим другим субъектам РФ. Когда мы запустим, можно предложить уже государству такую субсидированную аренду сделать", - рассказал Мутко.

Субсидированная аренда жилья может защитить многих граждан от мошенников, считает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Сейчас социальное жилье нередко получают люди с трудностями в отстаивании своих прав. Но как только ты становишься собственником, ты полностью несешь ответственность за свои действия, и если человек не может защитить свои права на недвижимость, он ее теряет, пояснил Кузьминов. В этом отношении социальная аренда, которая может быть даже с нулевой ставкой, означает, что государство сохраняет надзор за человеком, за его ситуацией, смотрит, "чтобы его не обижали", сказал Кузьминов.

Сейчас государство практически не строит жилье, 99% домов возводятся коммерческими компаниями, отметил Мутко. При этом многие россияне не в состоянии купить жилье, даже если ипотека будет по нулевой ставке. Многие очередники ждут квартиры по 20 лет. "С помощью социальной аренды мы могли бы многие вопросы решать", - сказал Мутко.

Развитие рынка арендного жилья - одно из самых стратегических решений, это другой тип жилья, он дает другую мобильность, сказал недавно, выступая в ВШЭ, вице-премьер Марат Хуснуллин. Однако для развития субсидированной аренды необходимо, по его мнению, прекратить бесплатно раздавать квартиры, запретить приватизацию полученного жилья.