Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Полностью раздельный сбор твердых коммунальных отходов внедрен только в Москве, сообщили в пресс-службе ППК "Российский экологический оператор". В компании составили рейтинг 15 регионов, в которых доступом к контейнерам для раздельного накопления отходов обеспечена наибольшая доля населения.

1. Москва - 100%

2. Подмосковье - 97%

3. Коми - 92,6%

4. Псковская область - 60,8%

5. Ярославская область - 60,1%

6. Камчатский край - 57,8%

7. Свердловская область - 56%

8. Удмуртия - 56%

9. Астраханская область - 52%

10. Ставропольский край - 49,1%

11. Новгородская область - 48%

12. Мордовия - 43,35%

13. Орловская область - 42,1%

14. Карачаево-Черкессия - 41%

15. Липецкая область - 39%.

"В Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке отходы разделяют по конкретным фракциям, в остальных регионах делят на смешанные и вторсырье", - уточнили в ППК РЭО.