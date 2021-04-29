Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Полностью раздельный сбор твердых коммунальных отходов внедрен только в Москве, сообщили в пресс-службе ППК "Российский экологический оператор". В компании составили рейтинг 15 регионов, в которых доступом к контейнерам для раздельного накопления отходов обеспечена наибольшая доля населения.
- 1. Москва - 100%
- 2. Подмосковье - 97%
- 3. Коми - 92,6%
- 4. Псковская область - 60,8%
- 5. Ярославская область - 60,1%
- 6. Камчатский край - 57,8%
- 7. Свердловская область - 56%
- 8. Удмуртия - 56%
- 9. Астраханская область - 52%
- 10. Ставропольский край - 49,1%
- 11. Новгородская область - 48%
- 12. Мордовия - 43,35%
- 13. Орловская область - 42,1%
- 14. Карачаево-Черкессия - 41%
- 15. Липецкая область - 39%.
"В Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке отходы разделяют по конкретным фракциям, в остальных регионах делят на смешанные и вторсырье", - уточнили в ППК РЭО.
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