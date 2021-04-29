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29.04.2021 11:47
Рубрика: Общество

Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Текст: Алексей Дуэль

Полностью раздельный сбор твердых коммунальных отходов внедрен только в Москве, сообщили в пресс-службе ППК "Российский экологический оператор". В компании составили рейтинг 15 регионов, в которых доступом к контейнерам для раздельного накопления отходов обеспечена наибольшая доля населения.

  • 1. Москва - 100%
  • 2. Подмосковье - 97%
  • 3. Коми - 92,6%
  • 4. Псковская область - 60,8%
  • 5. Ярославская область - 60,1%
  • 6. Камчатский край - 57,8%
  • 7. Свердловская область - 56%
  • 8. Удмуртия - 56%
  • 9. Астраханская область - 52%
  • 10. Ставропольский край - 49,1%
  • 11. Новгородская область - 48%
  • 12. Мордовия - 43,35%
  • 13. Орловская область - 42,1%
  • 14. Карачаево-Черкессия - 41%
  • 15. Липецкая область - 39%.

"В Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке отходы разделяют по конкретным фракциям, в остальных регионах делят на смешанные и вторсырье", -  уточнили в ППК РЭО.

Почему тормозит "мусорная реформа"
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