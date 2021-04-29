Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются условиями и угрозами

В первом обращении к Конгрессу, достаточно развернутом и содержательном, президент Байден заявил, что главная террористическая угроза США исходит от белых расистов изнутри страны. Хм. Любопытная интерпретация, хотя она и вряд ли примирит расколотое американское общество. Но это все внутренние дела когда-то преуспевавшей в своем единстве нации.

А вот на внешнем треке, разумеется, важна констатация Байденом отсутствия стремления к эскалации с Россией, необходимости равных правил игры в экономике для всех, включая Китай, и готовности использовать дипломатию в отношениях с Ираном и КНДР. В целом обнадеживающие заявления, если бы в каждом случае они не сопровождались сопутствующими условиями и угрозами использовать силу в случае их невыполнения. Что их, эти заявления, в значительной мере нивелирует.

И в этом смысле речь Байдена опять производит двойственное ощущение. Ощущение раскола в американских мозгах. Когда одну их часть формирует здравый смысл и понимание безальтернативности коррекции американской внешней политики, заведшей мир в многочисленные тупики. Но когда другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом доминирующих американских позиций в мире.

И этот направленный вовне радикализм вполне может быть так же сравним с терроризмом, захватывающим сознание людей, как и внутренние действия расистов в США, громящих памятники и захватывающих музеи. И в том, и в другом случае - вне зависимости от их политических убеждений и расовой принадлежности.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.