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29.04.2021 06:13
Рубрика: В мире

Байден завершил речь в конгрессе призывом к реформе оборота оружия

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден еще раз обратился к конгрессу с призывом принять меры по контролю над оборотом оружия. "Мне не нужно никому говорить об этом, но насилие с применением огнестрельного оружия стало эпидемией в Америке, - отметил хозяин Белого дома. - Послушайте, я не хочу становиться более конфронтационным. Нам нужно больше республиканцев сената, чтобы присоединиться к общему большинству коллег-демократов и закрыть лазейки, необходимые при проверке данных о закупках оружия. Нам нужен запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости".
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Подобные разумные реформы пользуются подавляющей поддержкой американского народа, в том числе многих владельцев оружия. Если страна поддерживает реформу, конгресс должен действовать. Это не должно быть красной или синей проблемой", - продолжил американский президент.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Конгрессмены-демократы изучают наиболее жизнеспособные меры, которые они могли бы предпринять для контроля над огнестрельным оружием, надеясь использовать общественное возмущение по поводу недавних массовых расстрелов в качестве катализатора для прогресса в законодательстве, отмечает CNN, добавляя, что шансы демократов на успех снова будут зависеть от сотрудничества с сенатором-демократом из Западной Вирджинии Джо Манчином, который, "похоже, наслаждается своей ролью стержня практически всех законодательных инициатив в сенате, разделенном на 50 на 50".

На данном этапе остается неясным, сколько политического капитала Байден или Манчин готовы потратить на контроль над огнестрельным оружием в то время, когда нация отвлечена на борьбу с пандемией, распространение вакцин, экономическое восстановление и огромные расходы Байдена на инфраструктуру, на которой делает акцент Белый дом.

Манчин ясно дал понять CNN, что он не поддерживает два законопроекта об оружии, недавно принятые палатой представителей - один, HR 8, который расширит проверку биографических данных всего огнестрельного оружия при его продаже, а второй, HR 1446, закроет так называемую "лазейку в Чарльстоне", которая позволяет завершить некоторые лицензионные продажи оружия до проведения необходимой проверки биографических данных.

Ранее в этом месяце Байден использовал полномочия президента, чтобы предпринять действия исполнительной власти по контролю над оружием, но они отнюдь не достигли амбициозных целей, которые он обозначил как кандидат в президенты, поскольку настоящая борьба все еще вырисовывается на Капитолийском холме, отмечают эксперты.

Байден выступал больше часа

Президент Байден закончил свою речь. Она длилась 1 час 5 минут. Как констатируют эксперты, глава Белого дома использовал свое первое выступление в конгрессе, чтобы изложить амбициозную прогрессивную повестку дня, предложив до шести триллионов долларов новых расходов на инфраструктуру, инвестиции в Америке и другие программы социальной защиты.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Байден также изложил "дорожную карту" того, как могло бы выглядеть сотрудничество с республиканцами, заявив, что трата государственных денег на американские товары и услуги лежит в основе его плана инфраструктуры. Президент также использовал эту речь, чтобы изложить план, как он будет финансировать свою повестку дня, сказав, что самые богатые американцы, миллионеры и миллиардеры должны "платить свою справедливую долю".

В своем заключительном слове Байден признал попытку восстания 6 января в Капитолии, заявив, что это был экзистенциальный кризис, который испытал демократию на прочность. "Когда мы собрались здесь сегодня вечером, образы жестокой толпы, нападающей на Капитолий, оскверняющей нашу демократию, остаются живыми в наших умах. Жизни были поставлены под угрозу - многие из ваших жизней. Были потеряны жизни. Было проявлено необычайное мужество. Восстание был экзистенциальным кризисом - проверкой того, сможет ли наша демократия выжить. Так и произошло", - сказал Байден, добавив, что "борьба еще далека от завершения" и что "вопрос о том, продержится ли наша демократия надолго, является древним и актуальным".

Настало время для "деэскалации напряженности" в отношениях с Москвой

Байден практически не касался вопросов внешней политики, в своем выступлении дав понять, что санкции против России были "необходимыми и обоснованными". В отрывке речи о введении санкций Байден сказал, что они послужили соразмерным ответом, но также подчеркнул, что "сейчас настало время для деэскалации" напряженности в отношениях с Москвой. "Мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах", - сказал Байден, указав на сотрудничество между двумя странами в области ядерного нераспространения и изменения климата.

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