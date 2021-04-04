Средь бела дня автомобиль на высокой скорости сбил двух сотрудников полиции Капитолия у блокпоста с северной стороны, а затем врезался в одно из заграждений. После этого сидевший за рулем выскочил из машины с ножом и направился в сторону правоохранителей, не реагируя на их окрики. Те открыли по нему огонь. Получившего ранения нападавшего удалось задержать, однако впоследствии он скончался в госпитале. Умер и один из сбитых им полицейских Уильям Эванс. Он был оперативником группы реагирования и прослужил в полиции Капитолия 18 лет. Руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что нападавший, вероятно, действовал в одиночку и после его нейтрализации угрозы больше нет. "Очевидно, мы должны понять мотивы этого бессмысленного поступка", - сказал Конти, предположив, что инцидент "не имеет отношения к терроризму".

С мотивами пока ясности нет, но пока следствие склоняется к психологическим проблемам нападавшего - 25-летнего Ноа Грина из штата Индиана. Ранее в поле зрения столичных правоохранительных структур он не попадал. По данным агентства Associated Press, Грин страдал от паранойи. Члены его семьи рассказали следователям, что замечали у него "бредовые мысли". По данным телеканала CNN, Грин регулярно писал в соцсетях о том, что "власти преследуют" его, американские спецслужбы проводят против него операции, включая попытки отравить его и воздействовать на психику. Телеканал MSNBC со ссылкой на свои источники утверждает: Грин разделял цели американского движения "Нация ислама", о чем писал в "Фейсбуке". Его представители выступают за распространение ислама и улучшение положения афроамериканцев, но движение критиковали за предубеждения в отношении белых.

В последние дни перед нападением Грин писал, что потерял работу и нуждается в "духовном наставничестве". В память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом, а также американскими посольствами, военными базами и кораблями.