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Рубрика: В мире

Грин пошел на таран

Американский Капитолий вновь подвергся нападению
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8422)
Новое нападение на комплекс зданий Капитолия, жертвой которого стал полицейский, полоснуло по еще не зажившим ранам после январских беспорядков, шокировавших Америку. С тех пор в СМИ периодически попадали вбросы, где источники из спецслужб сообщали о готовящихся нападениях, поэтому вот уже третий месяц в центре американской столицы были расквартированы тысячи бойцов Нацгвардии. На прошлой неделе наконец была убрана часть заграждений на Капитолийском холме, но, как выяснилось, правоохранители расслабились преждевременно.

Средь бела дня автомобиль на высокой скорости сбил двух сотрудников полиции Капитолия у блокпоста с северной стороны, а затем врезался в одно из заграждений. После этого сидевший за рулем выскочил из машины с ножом и направился в сторону правоохранителей, не реагируя на их окрики. Те открыли по нему огонь. Получившего ранения нападавшего удалось задержать, однако впоследствии он скончался в госпитале. Умер и один из сбитых им полицейских Уильям Эванс. Он был оперативником группы реагирования и прослужил в полиции Капитолия 18 лет. Руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что нападавший, вероятно, действовал в одиночку и после его нейтрализации угрозы больше нет. "Очевидно, мы должны понять мотивы этого бессмысленного поступка", - сказал Конти, предположив, что инцидент "не имеет отношения к терроризму".

Мужчина открыл огонь по сотрудникам нацпарка в США

С мотивами пока ясности нет, но пока следствие склоняется к психологическим проблемам нападавшего - 25-летнего Ноа Грина из штата Индиана. Ранее в поле зрения столичных правоохранительных структур он не попадал. По данным агентства Associated Press, Грин страдал от паранойи. Члены его семьи рассказали следователям, что замечали у него "бредовые мысли". По данным телеканала CNN, Грин регулярно писал в соцсетях о том, что "власти преследуют" его, американские спецслужбы проводят против него операции, включая попытки отравить его и воздействовать на психику. Телеканал MSNBC со ссылкой на свои источники утверждает: Грин разделял цели американского движения "Нация ислама", о чем писал в "Фейсбуке". Его представители выступают за распространение ислама и улучшение положения афроамериканцев, но движение критиковали за предубеждения в отношении белых.

В последние дни перед нападением Грин писал, что потерял работу и нуждается в "духовном наставничестве". В память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом, а также американскими посольствами, военными базами и кораблями.

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