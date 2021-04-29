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Рубрика: В мире

ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром

Текст: Тимофей Борисов
Конфликт на таджикско-киргизской границе должен быть решен мирным путем и в кратчайшие сроки. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

"В ОДКБ считают, что данный конфликт должен был прекращен. Его нужно решить мирным путем. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта", - приводит слова генсека ОДКБ агентство ТАСС.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Сейчас в организации внимательно следят за ситуацией. Сам же генеральный секретарь сейчас находится в Душанбе. По данным пресс-служба организации, Станислав Зась пообщался с секретарями советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Киргизии Кенешбеком Дуйшебаевым.

Как известно, ранее в районе водозабора "Головной" возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран, который перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизской стороны, таджикские военные применили пулеметы и минометы в попытке захвата водозабора.

Протяженность совместной границы двух республик составляет около 980 километров. И после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 километров утвержденных границ. Очередное заседание комиссии по демаркации прошло всего месяц назад, но до сих пор приграничные конфликты на некоторых участках продолжают возникать.

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