Песков: Масштаб заговора в Беларуси говорит об иностранном участии

У российской стороны есть четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью, сообщил представитель Кремля.

В РФ, по его словам, представляют себе объем заговора. Песков пояснил, что речь шла не только о ликвидации президента страны, но и о взятии в заложники членов его семьи и блокировании энергосистемы республики. Представитель Кремля назвал очевидным, что решением такой масштабной задачи не могла заниматься только определенная группа людей.

"Без помощи или без поручения государства Икс такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать", - констатировал Песков, подчеркнув, что это неоспоримый факт.

Пресс-секретарь президента также заявил, что информации об осведомленности американского лидера Джозефа Байдена о подготовке покушения на Александра Лукашенко нет.

"Я не буду уподобляться моим коллегам в Вашингтоне, - заявил он, - и скажу, что, конечно же, на этот счет каких-то точных индикаций нет и вряд ли они могут быть".

В середине апреля белорусский лидер сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его близких. По данным Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США. Задержанным было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса, по которой грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.