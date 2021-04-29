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29.04.2021 17:21
Рубрика: Экономика

Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Доллар утратит роль ведущей мировой валюты, когда другие страны усомнятся в его стабильности и начнут отказываться от него в своих торговых операциях.

Фото: Первый канал/ 1tv.ru
Песков дал совет Вашингтону по саммиту Путин-Байден

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара", - пояснил Песков свою мысль.

Дмитрий Песков также коснулся темы системы межбанковских платежей SWIFT. По его словам, Москва оперативно найдет ей замену, если будет отключена от этой системы.

"Невозможно ни в чем ограничить Россию", - подчеркнул Песков.

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