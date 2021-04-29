Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль

Доллар утратит роль ведущей мировой валюты, когда другие страны усомнятся в его стабильности и начнут отказываться от него в своих торговых операциях.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара", - пояснил Песков свою мысль.

Дмитрий Песков также коснулся темы системы межбанковских платежей SWIFT. По его словам, Москва оперативно найдет ей замену, если будет отключена от этой системы.

"Невозможно ни в чем ограничить Россию", - подчеркнул Песков.