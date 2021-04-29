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29.04.2021 08:22
Рубрика: Легковые авто

Полицейские устроили гонки и разбили служебные машины

Текст: Григорий Гомельчук

Двое полицейских из Вашингтона решили выяснить, кто из них сильнее в дрэг-рейсинге и устроили заезд на служебных машинах прямо в рабочее время. Ареной спортивной борьбы стала тихая Анакостия авеню, проходящая рядом с парком в районе малоэтажной застройки.

Фото: Скриншот с видео
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Два Ford Interceptor разогнались до 96 км/ч и в этот момент столкнулись между собой. На попавшей в сеть записи кажется, что машины пострадали не сильно, но телеканал FOX5 DC сообщает, что они выбыли из строя. Кроме того, одна из машин вылетела на тротуар и снесла кусок деревянного забора у частного дома.

После инцидента начальник полицейских-нарушителей Дуррия Хабибулла разослал сотрудникам своего отдела письмо следующего содержания:

"Вчера две патрульные машины выбыли из строя, так как двое сотрудников вместо того, чтобы бороться с преступностью, патрулировать свои участки, вовлекать в работу общественность, решили устроить гонки между собой на проспекте Анакостия в пять часов вечера. Что должны думать об этом все сотрудники муниципальной полиции, которые увлечены своей работой и каждый день трудятся, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Это несправедливо по отношению к любому из нас".

Журналисты задали полицейскому начальству вопрос, какое наказание понесли "гонщики", и продолжают ли они нести службу, но ответа не получили. Известно лишь, что шеф полиции поручил офицерам провести с сотрудниками беседу на тему превышения скорости и опасного вождения.