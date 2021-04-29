Политики и эксперты оценили обращение Байдена к конгрессу

В среду президент Джо Байден обратился со своим первым посланием к нации, выступая в здании Капитолия США перед членами двух палат конгресса. Хотя первое выступление президента перед конгрессом обычно происходит в начале года, администрация Байдена заявила, что она специально перенесла его, чтобы сосредоточиться на пандемии COVID-19 и принятии своего Американского плана спасения. За "затягивание" своего послания Байден подвергся нападкам даже со стороны либеральных СМИ, упрекнувших его в том, что он специально избегает публичных выступлений, чтобы не допустить оплошностей. Его выступление длилось 1 час 5 минут.

Речь Байдена совпала с окончанием его первых 100 дней пребывания в должности. Опрос CBS News, опубликованный в воскресенье, показал, что 58 процентов респондентов одобряют его работу, а 42 процентов - не одобряют. Это третий худший рейтинг главы Белого дома в новейшей истории США после ста дней правления: ниже показатели были только у Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа. Впервые в истории этого выступления 78-летнего президента сопровождали две женщины: вице-президент Камала Харрис, которую уже называют за глаза "теневым американским лидером", и 80-летняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая запомнилась своей беспощадной критикой Трампа (в 2019 году она, например, разорвала бумагу с тезисами его речи перед конгрессменами).

Приблизительно 200 человек слушали речь Байдена в Капитолии, преимущественно его соратники-демократы, которые вставали с мест и постоянно аплодировали своему лидеру. "Демократы в зале палаты представителей так часто аплодируют, стоя во время выступления Байдена, что к концу вечера они могут оказаться на ногах больше, чем на своих местах", - иронизировал корреспондент Guardian, находившийся в пресс-зале.

Выступление Байдена носило явно популистский характер: он нещадно критиковал "волков с Уолл-стрит", которые, к слову, сыграли ключевую роль в финансировании и победе демократов, обещал "горы изобилия" для безработных, женщин, учащихся, представителей среднего класса с доходом менее 400 тысяч долларов в год, пообещав не вводить для этой категории дополнительные налоги и представив широкие предложения в отношении рабочих мест, образования и социальной защиты. Президент-демократ представил планы по расходам в сумме около 4 триллионов долларов, что, по мнению аналитиков, является крупнейшим пересмотром льгот США с 1960-х годов. Он назвал это "инвестицией в поколение в самой Америке". Популистское прямое обращение Байдена к американскому рабочему классу можно выразить двумя словами: рабочие места. В каждом отрезке своей речи Байден объяснял, что его предложения - улучшить водную инфраструктуру, расширить доступ в интернет, построить автомагистрали, расширить возможности ухода за детьми для работающих семей - будут способствовать увеличению рабочих мест. Он использовал слово "рабочие места" 43 раза в своей речи. Байден пытается найти консенсус между республиканцами, выступающими против увеличения расходов и повышения налогов, необходимых для их оплаты, и либеральными демократами, которые хотят, чтобы он продвигал более агрессивные планы, отмечает Reuters.

Впрочем, у политиков и экспертов вызвали сомнения популистские высказывания Байдена, особенно в части того, где Белый дом с многотриллионным долгом и его трещащим по швам бюджетом, "израненным пандемией", собирается найти эти средства. Предложения Байдена натолкнулись на сильное сопротивление со стороны республиканской партии. Так, сенатор-республиканец Тим Скотт назвал повестку дня Байдена "списком либеральных пожеланий больших государственных потерь", в то время как высокопоставленный республиканский политик Ронна МакДэниел заявила, что первые 100 дней Байдена были "безоговорочным провалом", констатирует ВВС. Чернокожий популярный республиканец Тим Скотт, по американской традиции, стал политиком от не правящей в США партии, который комментировал выступление главы Белого дома. Обратив внимание на то, что Байден позиционировал Америку не как расистскую страну, он сказал, что постоянно сталкивается с произволом по расовому принципу: за ним следят в магазинах, его останавливает полиция, только в прошлом году полицейские без повода останавливали его машину 18 раз. Он также обратил внимание на то, что сейчас в некоторых школах белых детей называют "угнетателями". Факт остается фактом: за драку чернокожим детям в США сейчас все сходит с рук, белому же подростку предстоит длительное общение с психологом, а в худшем случае - исключение из школы. По мнению однопартийца президента, прогрессивного конгрессмена из Нью-Йорка Джамаала Боумена, предложения Байдена "хороши, но не настолько масштабны, насколько нам действительно нужно, чтобы разрешить кризисы, связанные с работой, климатом и уходом за престарелыми". "У президента все хорошо, но нам нужно, чтобы он делал больше и быстрее. Это здорово, что Байден предложил ввести минимальную заработную плату в 15 долларов, но американцам она нужна сейчас, не поэтапно через 10 лет, а сегодня", - отметил конгрессмен.

Аналитики обратили внимание на то, как Байден собирается пополнять казну. Этот вопрос он намерен решить, введя налог в один процент на состояние богачей. Но вот что любопытно. Если Трамп в своей предвыборной компании полагался на помощь некогда всесильных, но теряющих влияние сырьевого и оружейного лобби, то победу демократам обеспечили как раз богачи с Восточного побережья, включая "молодых волков" с Уолл-стрит, которых так нещадно раскритиковал в речи Байден, а также техногиганты из Кремниевой долины. Словом те, кого сейчас хочет "раскошелить" глава Белого дома.

Эксперты отметили ярко выраженную социальную, даже "социалистическую" направленность речи Байдена в части "Плана американской семьи". Президент представил свой масштабный план стоимостью 1,8 триллиона долларов, согласно которому миллиарды будут вложены в социальные нужды: национальную программу по уходу за детьми, универсальное дошкольное учреждение, бесплатный общественный колледж, субсидии на медицинское страхование и снижение налогов для работников с низким и средним доходом. "Послание стало ярким примером того, насколько Байден понял и принял прогрессивные идеи", - отмечает обозреватель СNN. Байден фактически дезавуировал либеральную для богачей фискальную политику времен жесткого консерватора Рональда Рейгана, которой были вынуждены следовать даже такие ярко выраженные демократы, как Билл Клинтон и Барак Обама. Неудивительной была реакция в зале: главный социалист среди демократов, "вечный претендент" на президентское кресло Берни Сандерс в умилении улыбался и потирал руки. А консерваторы в лице жесткого республиканца и бывшего близкого соратника Трампа Линдси Грэма или сенатора Теда Круза безмолвно сидели в зале с каменным выражением лица, явно введенные в ступор.

Байден дал лишний повод разговорам о том, что Белый дом "лепит" национального героя из Джорджа Флойда, человека с богатой криминальной историей, в организме которого после смерти были найдены следы наркотиков, а в машине при задержании - запрещенные вещества. Байден, который десятилетиями позиционировал себя как "друг полицейских и силовиков", буквально умолял сенаторов к годовщине смерти 46-летнего афроамериканца, 25 мая, принять "закон Флойда по борьбе с произволом полиции". Он представил комплекс мер, существенно сужающих полномочия полицейских при задержании. Отметим, что на это негласное табу до него не смел покуситься ни один из американских президентов. Одобрения у полицейских это выступление явно не набрало, поскольку эти меры, отметили эксперты, фактически развязывают руки злоумышленнику при задержании. Наблюдатели не исключают волны увольнений полицейских из органов. Отметим, что за неполный год после смерти Флойда только из полиции Нью-Йорка уволились, перевелись в другие силовые структуры или ушли на пенсию 15 процентов личного состава.

Внутренние проблемы заняли львиную часть выступления Байдена. Тем не менее, он успел высказаться по Китаю, всячески побуждая законодателей противостоять жесткой конкуренции и усилению мощи Пекина в мире. Байден практически не касался вопросов внешней политики, однако в своем выступлении дал понять, что санкции против России были "необходимыми и обоснованными". В отрывке речи о введении санкций Байден сказал, что они послужили соразмерным ответом, но также подчеркнул, что "сейчас настало время для деэскалации" напряженности в отношениях с Москвой. "Мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах", - сказал Байден, указав на сотрудничество между двумя странами в области ядерного нераспространения и изменения климата.

Согласно выводам аналитиков, Байдену будет действительно трудно провести свои многочисленные законодательные инициативы, о которых он сказал в своей речи, поскольку конгресс сильно поляризован, а демократы имеют в верхней палате едва ли не символическое большинство. Республиканцы в конгрессе уже рассчитывают добиться успехов на промежуточных выборах в законодательный орган в 2022 году и объединяют расколотую партию, выступающую против Байдена. Многие сомневаются в целесообразности принятия более агрессивной политики расходов Байдена, которая оказалась откровением для большинства союзников или соперников главы Белого дома.