Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане

Сообщения СМИ о приостановке реализации Соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море не соответствуют действительности. Об этом сообщило посольство РФ в Хартуме на своей странице в Instagram.

"Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми "источниками". Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало", - говорится в заявлении. Настоящее соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами. Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения, по словам дипломатов, "от лукавого" и ставят цель нанести ущерб дружественными отношениям России и Судана.

Ранее в МИД Судана отреагировали на сообщения СМИ. В министерстве подчеркнули, что официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ нет.

Напомним, информацию о том, что Судан объявил о приостановке действия соглашения с Москвой о создании российской военно-морской базы рядом с Порт-Суданом на Красном море распространил телеканал Al-Arabia. По его данным, Хартум приостанавливает действие соглашения, "подписанное с прежним режимом" до утверждения документа законодательным органом.