Приговор по делу об оскорблении ветерана Навальным признан законным

"Приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в Бабушкинском райсуде.

Судом и следствием было установлено, что 2 июня 2020 года Навальный опубликовал на своих страницах в соцсетях Twitter и Telegram видеоролик телеканала RT, призывающий россиян проголосовать за поправки к Конституции. При этом блогер сопроводил видео своим комментарием, в оскорбив ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Этот приговор был добавлен к решению Симоновского суда Москвы, согласно которому было удовлетворено ходатайство столичного управления ФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное лишение свободы. Блогера отправили на 3,5 года заключения в исправительную колонию во Владимирской области.

С учетом того что Навальный еще не отбыл наказание по делу "Ив Роше", окончательно ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом 850 тысяч рублей. Взяв в расчет нахождение блогера под домашним арестом и стражей, в колонии ему предстоит провести около 2,5 года.