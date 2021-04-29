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29.04.2021 14:00
Рубрика: Происшествия

Приговор по делу об оскорблении ветерана Навальным признан законным

Текст: Иван Петров
Бабушкинский районный суд Москвы на заседании в четверг признал законным приговор мирового судьи судебного участка 321 столичного района Южное Медведково от 20 февраля 2021 года. Тогда суд признал блогера Алексея Навального виновным в клевете и приговорил его к штрафу 850 тысяч рублей.

"Приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в Бабушкинском райсуде.

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Судом и следствием было установлено, что 2 июня 2020 года Навальный опубликовал на своих страницах в соцсетях Twitter и Telegram видеоролик телеканала RT, призывающий россиян проголосовать за поправки к Конституции. При этом блогер сопроводил видео своим комментарием, в оскорбив ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Этот приговор был добавлен к решению Симоновского суда Москвы, согласно которому было удовлетворено ходатайство столичного управления ФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное лишение свободы. Блогера отправили на 3,5 года заключения в исправительную колонию во Владимирской области.

С учетом того что Навальный еще не отбыл наказание по делу "Ив Роше", окончательно ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом 850 тысяч рублей. Взяв в расчет нахождение блогера под домашним арестом и стражей, в колонии ему предстоит провести около 2,5 года.

Происшествия Правосудие Суд

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