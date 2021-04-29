Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф

Лобненский суд Московской области приговорил Оксану Богданову, директора реабилитационного центра "Феникс", в котором умер актер Дмитрий Марьянов, к условному сроку в три года и штрафу в 50 тыс. рублей, также она заплатит компенсацию в 1 млн рублей. Беременность подсудимой стала смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов попал в реабилитационный центр в подмосковном поселке Луговая. 15 октября 2017 года артист почувствовал себя плохо, он неоднократно жаловался на боли в ноге. Директор Богданова знала про серьезное заболевание артиста и что в ее центре нет медиков, но все же запретила вызывать ему "скорую". Марьянову вызвал "скорую" другой пациент, но было уже поздно. Артист скончался. Ему было всего 47 лет.

Оксане Богдановой предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: "Оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности". Во время следствия выяснилось, что так называемый реабилитационный центр не имел лицензии для оказания медицинских услуг, а работали там граждане вообще без медицинского образования.