Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт"

Экспедиция вела поиски на местах сражений 1941-1943 годов знаменитой Ржевской битвы. Установлено 15 имён бойцов Красной армии.

- Наши солдаты не всегда носили именные жетоны, не всегда закладывали в капсулу имя и фамилию, - сказал на закрытии экспедиции "Ржев. Калининский фронт" помощник президента России Владимир Мединский. - Когда их сбрасывали во рвы и засыпали землей, писали "Пропал без вести". В лучшем случае добавляли "Пропал без вести в боях подо Ржевом". Здесь на протяжении более полутора лет была страшная "мясорубка". Сотни тысяч солдат без петлички и без лычки положили свою жизнь на алтарь Победы. Каждый, кто здесь лежит, внёс вклад в Победу, ведь решался вопрос, останется ли наш народ жить на этой земле или его не будет вообще.

Об увековечении памяти защитников Отечества, остановивших фашизм, говорил и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он поблагодарил участников экспедиции за их благородный труд.

- Мы будем поддерживать те усилия, которые предпринимают поисковые отряды, - сказал Дмитрий Мезенцев. - Мы будем активно взаимодействовать с министерствами культуры России и Белоруссии, с Российским историческим обществом, с Российскими военно-историческим обществом, со всеми теми, кто понимает, что нападки на историческую Победу требуют нашего сплочения. И попытки переписать историю требуют нашей борьбы - мирной, умной, последовательной.

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" прошла с 17 по 29 апреля в Ржевском районе Тверской области.

В экспедиции приняли участие 700 человек из 53 регионов России и стран ближнего зарубежья. Также задействованы 90-й отдельный специальный поисковый батальон Министерства обороны РФ и добровольцы Росгвардии.