Белый медведь напугал рыбака в 300 километрах от Якутска

Белый медведь, которого неоднократно встречали на автотрассах в материковой части Якутии, в минувшую среду напугал рыбака в 300 километрах от Якутска.

Житель Томпонского района Андрей Рыбаков рыбачил на реке Хандыга, когда обнаружил, что сзади к нему подходит зверь. Отбежав к машине, Андрей заснял дальнейшее на телефон. Медведь перевернул рыболовный ящик и, как рассказал Рыбаков, утащил в тайгу набор блесен.

Прежде этого зверя, уходящего от берега Северного Ледовитого океана все дальше в южном направлении, неоднократно встречали на автотрассах водители. Его видели в 400-х, затем в 700-х километрах от берега. А место, где с ним повстречался Андрей Рыбаков, расположено почти в тысяче километрах от океанского побережья.

В министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики сообщили, что заблудившийся краснокнижный зверь будет отловлен. Как отмечено в сообщении, министр Сахамин Афанасьев дал соответствующее поручение Томпонской инспекции государственного экологического надзора.

Госинспекторы уже выехали на место, где с медведем встретился рыбак. Информация об инциденте доведена до регионального управления Росприроднадзора, полиции и администрации района. Об опасности оперативно оповещено местное население.

После отлова судьба белого медведя будет решена в ходе переговоров с Росприроднадзором и Советом зоопарков России.