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29.04.2021 10:59
Рубрика: Происшествия

В Якутске задержали молодых людей, потушивших Вечный огонь

Текст: Владимир Таюрский

Сотрудники Росгвардии в четверг за считанные минуты задержали молодых людей, потушивших факел мемориала "Вечный огонь" на площади Победы в Якутске.

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Как сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии, днем поступил сигнал о том, что группа молодых людей потушила факел Вечного огня. Ориентировку с приметами злоумышленников разослали всем автопатрулям, а на место происшествия прибыл наряд городского отдела вневедомственной охраны. В считанные минуты подходящие под описание молодые люди были обнаружены и задержаны.

Их доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанные рассказали, что затушили огонь снегом.

В Якутске это второй случай за неделю, когда факел мемориала был потушен. В первый раз это произошло из-за засора трубы, по которой поступает газ.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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