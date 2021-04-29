В Якутске задержали молодых людей, потушивших Вечный огонь

Сотрудники Росгвардии в четверг за считанные минуты задержали молодых людей, потушивших факел мемориала "Вечный огонь" на площади Победы в Якутске.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии, днем поступил сигнал о том, что группа молодых людей потушила факел Вечного огня. Ориентировку с приметами злоумышленников разослали всем автопатрулям, а на место происшествия прибыл наряд городского отдела вневедомственной охраны. В считанные минуты подходящие под описание молодые люди были обнаружены и задержаны.

Их доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанные рассказали, что затушили огонь снегом.

В Якутске это второй случай за неделю, когда факел мемориала был потушен. В первый раз это произошло из-за засора трубы, по которой поступает газ.