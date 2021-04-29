В Башкирии отловили собак, загнавших детей на дерево

Бирская межрайонная прокуратура проверила информацию о нападении на школьников бездомных собак в городе и потребовала наказать виновных в этом лиц. Животных уже отловили.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, днем 28 апреля четверо второклассников испугались бездомных собак и залезли на дерево. Через некоторое время их заметил проходивший мимо учитель, который отогнал животных и помог детям спуститься.

Межрайонная прокуратура внесла в адрес муниципалитета представление об устранении нарушений законодательства в связи с ненадлежащей организации отлова животных. Также надзорный орган потребовал привлечь должностное виновное лицо администрации к дисциплинарной ответственности.

Кстати, в ходе проверки специализированная организация отловила в городе 18 собак и доставила их в приют временного содержания для стерилизации, биркования и прививания.

Как сообщалось, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как четверо детей забрались на одно дерево, вокруг которого бродят собаки.