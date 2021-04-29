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29.04.2021 12:57
Рубрика: Происшествия

В Башкирии отловили собак, загнавших детей на дерево

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Бирская межрайонная прокуратура проверила информацию о нападении на школьников бездомных собак в городе и потребовала наказать виновных в этом лиц. Животных уже отловили.

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Как сообщили в прокуратуре Башкирии, днем 28 апреля четверо второклассников испугались бездомных собак и залезли на дерево. Через некоторое время их заметил проходивший мимо учитель, который отогнал животных и помог детям спуститься.

Межрайонная прокуратура внесла в адрес муниципалитета представление об устранении нарушений законодательства в связи с ненадлежащей организации отлова животных. Также надзорный орган потребовал привлечь должностное виновное лицо администрации к дисциплинарной ответственности.

Кстати, в ходе проверки специализированная организация отловила в городе 18 собак и доставила их в приют временного содержания для стерилизации, биркования и прививания.

Как сообщалось, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как четверо детей забрались на одно дерево, вокруг которого бродят собаки.

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