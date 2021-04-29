В Башкирии дети спаслись от бродячих собак, забравшись на дерево

В Бирске местные жители сняли из окна на видео, как школьники сидят на дереве, вокруг которого собралась стая собак. Прокуратура Башкирии уже начала проверку по данному факту.

На видео, которое распространили в социальных сетях, видно как четверо детей сидят на разных ветках одного дерева. Они достаточно спокойны и даже болтают ногами. А вокруг дерева лежат и ходят собаки. Все происходящее комментируют мужчина и женщина, которые упомянули, что слышали какие-то крики.

Больше всего пользователей Сети возмутили даже не сами кадры, а комментарии мужчины, который на предложение отогнать собак от детей, чтобы они могли спуститься, ответил отказом.

Напомним, 17 апреля в деревне Сафарово Учалинского района стая собак загрызла четырехлетнего ребенка. После этого инцидента депутаты госсобрания Башкирии внесли в Госдуму РФ законодательную инициативу по обязательному чипированию всех домашних животных.