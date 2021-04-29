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29.04.2021 09:52
Рубрика: Происшествия

В Башкирии дети спаслись от бродячих собак, забравшись на дерево

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Бирске местные жители сняли из окна на видео, как школьники сидят на дереве, вокруг которого собралась стая собак. Прокуратура Башкирии уже начала проверку по данному факту.

На Камчатке бездомная собака напала на девятилетнего мальчика

На видео, которое распространили в социальных сетях, видно как четверо детей сидят на разных ветках одного дерева. Они достаточно спокойны и даже болтают ногами. А вокруг дерева лежат и ходят собаки. Все происходящее комментируют мужчина и женщина, которые упомянули, что слышали какие-то крики.

Больше всего пользователей Сети возмутили даже не сами кадры, а комментарии мужчины, который на предложение отогнать собак от детей, чтобы они могли спуститься, ответил отказом.

Напомним, 17 апреля в деревне Сафарово Учалинского района стая собак загрызла четырехлетнего ребенка. После этого инцидента депутаты госсобрания Башкирии внесли в Госдуму РФ законодательную инициативу по обязательному чипированию всех домашних животных.

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