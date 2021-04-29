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29.04.2021 07:55
Рубрика: Общество

Эндокринолог рассказала, как пациент без операции скинул 60 кг жира

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, что при серьезном подходе к делу за относительно короткий период времени можно избавиться от десятков лишних килограммов.

Фото: iStock
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По словам доктора, мужчина 54 лет пришел на прием с весом 170 килограммов, при этом в ходе исследования было зафиксировано - мышц в организме было всего 17,6 килограмма. Также человек страдал от постоянных стрессов на работе, что мешало "ритмичному похудению", отметила кандидат медицинских наук.

В результате чуть больше чем за один год пациенту удалось избавиться от 60,3 кг жира и накачать 25,3 кг мышц. "Что делал? Правильно питался, начал заниматься физкультурой. Также я назначила лекарственные препараты, так как такой большой вес не бывает без потерь для здоровья. Все максимально компенсировали и подлечили. В итоге к сегодняшнему дню у пациента выдающийся результат: он сумел заместить часть жира мышцами", - объяснила эндокринолог.

Ранее доктор посоветовала готовить шашлык с использованием лимона или ряда приправ. Это не только делает блюдо ароматнее, но и связано со значительной пользой для организма.

Наука Общество Здоровье

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