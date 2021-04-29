Омские предприниматели наладили производство необычных пазлов

Омские предприниматели первыми в России наладили производство художественных деревянных пазлов. Запатентовали разработку, заключили контракты с Эрмитажем и Третьяковской галереей. Региональный центр поддержки экспорта помог продвинуть продукцию на международной электронной площадке.

Три года назад омичка Юлия Шестакова даже не представляла, во что может вылиться ее желание занять четверых своих детей. Пазлы оказались хорошим вариантом. Однако Юлии хотелось не просто развлечь ребят, но и приобщить их к творчеству, истории, мировой культуре. На мысль создать собственную модель маму натолкнул старший сын - любитель решать всякие ребусы и головоломки. В поиске подходящего интеллектуально-художественного сюжета Юлия перелопатила весь интернет. И, наконец, нашла, что искала.

- Это была работа современного российского автора Антона Горцевича "Дерево сновидений". В ней присутствовала и многослойность, и мелкая детализация. Сюжеты, наталкивающие на размышления, их хотелось рассматривать. Они давали почву для фантазии, - вспоминает Юлия Шестакова. - Расчет был на старших детей, но пазлы привели в восторг и младших. Появилась идея создать коллекцию. А поскольку это было совершенно новым делом, мы надолго погрузились в эксперименты.

Свой проект команда энтузиастов назвала "Давичи". Первые презентации проводила на праздниках и массовых мероприятиях в Омске. Интерес к необычному развивающему продукту рос, в том числе и в социальных сетях. Пандемия и режим самоизоляции его только подстегнули. Художественные наборы интеллектуальных пазлов оказались востребованы не только в России, но и за рубежом. Тем более что продукция не только эксклюзивная, но и качественная. Экологичный материал - дерево - дает уникальные тактильные ощущения.

- Каждый собранный набор - это репродукция картины. Мы сотрудничаем не только с современными художниками, но и с музеями. Первым лицензии на свои картины нам предоставил Омский музей имени Врубеля, затем Эрмитаж, по шедеврам которого мы создали целую коллекцию. В прошлом году заключили соглашение с Третьяковской галереей. Сейчас ведем переговоры с правообладателями картин Сальвадора Дали, - пояснила корреспонденту "РГ" Юлия Шестакова.

Со временем обозначились и вполне конкретные потребности покупателей. Чтобы привлечь талантливых художников, омичи объявили конкурс и получили более тысячи работ, которые легли в основу коллекции знаков Зодиака. Следом появилась детская серия пазлов, разработанная совместно с Монтессори-педагогами. Оказалось, что и людям преклонного возраста такое творчество идет на пользу.

Самой большой проблемой, по признанию предпринимателей, было то, что они первыми начали осваивать рынок.

- Практически все пришлось делать с нуля, - говорит коллега Юлии Ойген Грасс. - Упаковка, сертификация, продвижение, таможенное оформление, дизайн, логистика, ценообразование. Много времени и сил ушло на поиски "правильных" партнеров. За ту же доставку наборов поначалу приходилось платить втридорога, и это влияло на конечную цену. Мы не сразу научились создавать иностранные аккаунты, выстраивать интернет-торговлю. В этом нам помог Центр поддержки экспорта Омской области, который оплатил маркетинговые акции, участие в зарубежных выставках в Германии и Китае.

Кстати, Огейн приехал в Омск из Германии благодаря жене, с которой познакомился на международных курсах. И теперь активно включился в семейное дело.

- Сейчас мы открыли офисы в других регионах страны, а также в Европе и США. Везде, куда выходим, нужен иностранный язык. Мы владеем только немецким и английским. И это еще одна трудность, - признает Огейн. - А вот с кадрами проблем нет. Проект привлекает амбициозную, творческую молодежь, способную работать в команде. В настоящее время в "Давичи" трудоустроено сорок человек.

В раскрутку проекта предприниматели вложили собственные и кредитные средства.

Сейчас в ассортименте восемь коллекций, ориентированных на самый разный возраст. Из пазлов можно сложить картины Рембрандта, Леонардо да Винчи, Гогена. Вот "Летучий фрегат" Сергея Адеева, дающий пространство для полета фантазии. Вот "Ноев Ковчег" Виктора Молева, где каждой твари по паре. Загадочная "Дама в саду", где в деревянных деталях спрятано сразу несколько сюжетов других работ Клода Моне.

Еще одна хитрость - картины можно сложить как с лицевой, так и с обратной стороны. А пазлы выполнены в виде фигур героев и предметов, изображенных на полотне. В необычной коллекции есть даже "Черный квадрат" Казимира Малевича.

Так и хочется вставить собранную картину в раму и повесить на стену. Впрочем, специалисты делать это не рекомендуют.

- Лучше ее разобрать, сложить в коробку. А потом, когда снова возникнет потребность отдохнуть и с пользой провести досуг в кругу семьи, снова достать, - советует Юлия Шестакова. - Деревянные пазлы можно хранить очень долго. И даже передавать по наследству.