После обрушения трубы барнаульской ТЭЦ-2 региональный следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"). Авария привела к ограничению теплоснабжения и подачи горячей воды части потребителей. В городе даже ввели режим повышенной готовности.

Дымовая труба N2 была построена в 1959 году. По предварительным данным следствия, в 2002-м на ТЭЦ-2 проводилось обследование ее технического состояния. Специалисты указали руководству предприятия на ограниченную работоспособность трубы и, что самое важное, отметили: ее дальнейшая эксплуатация возможна только после ремонта. Однако его так и не провели, и 11 апреля 2021 года верхняя часть дымовой трубы рухнула. Есть видеозапись аварии - зрелище сколь величественное, столь же и страшное. К счастью, обрушение произошло в девятом часу вечера, и никто не пострадал.

После этого ЧП у многих барнаульцев возник вполне понятный интерес к состоянию других высотных труб. Вскоре в редакции "РГ" раздался звонок от одного из жителей краевого центра, историка по образованию, живущего в старой части города. Звонивший предположил, что схожая авария может случиться в недалеком будущем по улице Промышленной, 8. Там располагается здание бывшей водопроводо-электрической станции, являющейся образцом промышленной архитектуры начала ХХ века и объектом культурного наследия регионального значения.

Небольшой экскурс в историю. Накануне Первой мировой войны барнаульская Дума приняла решение о строительстве городской электростанции и водопровода. Летом 1914 года на берегу Оби, напротив улицы Льва Толстого, были пробурены пробные скважины. А 1 сентября 1915-го началось строительство здания электро- и водопроводной станции, которое прервалось в мае 1917 года - во время страшного пожара сгорели деревянные части здания, три буровых вышки и склад с привезенным из-за границы оборудованием.

Водопроводная станция была восстановлена и введена в эксплуатацию 1 сентября 1919 года, а электростанцию из-за постоянной нехватки материалов окончательно достроили лишь к 1923-му. В 1926 году она снабжала электроэнергией четверть барнаульцев. Ее мощность постоянно наращивали, до конца 1950-х годов она играла важную роль в жизни города. 2 ноября 1961 года решением горсовета здание станции было передано на баланс барнаульского винодельческого завода, принадлежавшего управлению винодельной промышленности Молдавского Совнархоза. Сюда в больших цистернах везли вино из Молдавии, где его разливали по бутылкам. В народе завод нарекли "Молдаванкой". Предприятие "Молдаввино" просуществовало до начала 1990-х. В 1994 году здание находилось на балансе базы "Алтайрыбтреста" и использовалось как котельная этого управления.

Сейчас историческое здание электростанции принадлежит одному из местных предпринимателей и как объект культурного наследия не используется. А могло бы, учитывая малое количество по-настоящему интересных памятников архитектуры в городе. По мнению экспертов, в здании, расположенном на территории Барнаульского речного порта, можно было бы открыть музейную экспозицию и проводить культурные мероприятия. Для этого его необходимо передать на баланс какому-либо учреждению культуры.

Пока же труба бывшей станции разрушается - недалеко от нее активно ведутся строительные работы, растут многоэтажки. И с каждой забитой сваей повреждений на трубе вековой давности становится больше. Достаточно посмотреть на снимки, которые есть в редакции "РГ". Трещины в кирпичной кладке видны невооруженным взглядом. Труба уже потихоньку обрушается, и неслучайно в 2014 году разобрали ее навершие - кирпичи стали падать.

Корреспондент "РГ" обратился с запросом в управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, предложив ответить на несколько вопросов, в том числе о судьбе исторического памятника.

Из ответа врио начальника управления Александра Урбаха следует, что собственником ОКН (объекта культурного наследия),и уже не первым, является ООО "Акватория". Уставной капитал этого малого предприятия - десять тысяч рублей, среднесписочная численность сотрудников в 2020-м составляла 28 человек, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор "Акватории" является учредителем еще пятнадцать организаций.

В 2018 году специалисты Алтайохранкультуры зафиксировали повреждения конструкций данного объекта, в том числе трещину дымовой трубы. Собственнику объекта, сообщает Александр Урбах, Алтайохранкультурой "было выдано задание на проведение работ по его сохранению". В письме не говорится, было ли выполнено это задание. Трещины на трубе показывают, что, скорее всего, нет. Или не полностью.

По поводу же строительства многоквартирного дома по улице Промышленной, 6 в письме сказано, что оно получило положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. "К мерам по обеспечению сохранности отнесено и систематическое наблюдение за состоянием конструкций ОКН в процессе строительства дома, осуществляемые собственником объекта и застройщиком", - заверил Александр Урбах.

Кстати

Через дорогу от бывшей электростанции расположено здание Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтайского края. Маловероятно, что разрушающаяся труба упадет в сторону ГМИЛИКА, но в этом случае последствия могут быть тяжелыми. А главное, Барнаул рискует потерять очередной объект культурного наследия. "РГ" предлагает всем ответственным и заинтересованным лицам принять участие в обсуждении судьбы бывшей водопроводно-электрической станции.