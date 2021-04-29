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Рубрика: Происшествия

Несносное домоуправление

Как добиться нормальных условий проживания в многоквартирном доме
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 93(8444)
В прошлом году в регионах Сибирского федерального округа прокуратура защитила права жильцов более пятисот многоквартирных домов на благоприятные условия проживания.

Например, в Алтайском крае, по данным надзорного ведомства, свыше двадцати управляющих компаний и товариществ собственников жилья не подготовили жилфонд к отопительному сезону. В частности, они не организовали промывку внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, что в морозы привело к сбоям температурного режима. К дисциплинарной ответственности за остывающие батареи привлечено полтора десятка должностных лиц, которых принудили ликвидировать все недочеты. А вот прокурору Кызыла пришлось подать в суд на домоуправов, не выполнивших своих обязанностей. Два предприятия - частное и муниципальное - не приняли никаких мер к тому, чтобы на теплосетях многоэтажек были установлены регуляторы горячего водоснабжения и устранены непроектные врезки. В отношении руководителей УК, нарушивших лицензионные требования при управлении домами, возбуждены административные дела.

Фото: Сергей Михеев
Управляющие компании начали штрафовать за нарушение правил уборки подъездов

Одна из новосибирских управляющих компаний не только не приступала без прокурорского понуждения к ремонту плит кровли и восстановлению теплоизоляции инженерных коммуникаций, но и не спешила осушать затопленный подвал. Так же и в Иркутской области УК заключила договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования лишь после вмешательства прокуроров.

- В СФО работают тысячи организаций, управляющих жилым фондом. В 2020 году им было внесено более 1,7 тысячи представлений, по результатам рассмотрения которых восстановлены права граждан на благоприятные условия проживания, - уточнил прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ по СФО, старший советник юстиции Алексей Мячик.

Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, прошедшей зимой и в деятельности кузбасских УК вскрылось немало недостатков. Они связаны с уборкой, содержанием общедомового имущества и придомовых территорий. Плановые прокурорские проверки показали, что в муниципалитетах ненадлежащим образом очищали крыши и подъездные козырьки от наледи, снежных глыб и сосулек, не вывозили вовремя снег со дворов и детских площадок, не обрабатывали пешеходные дорожки противоскользящими материалами. По данным областной прокуратуры, в числе городов-нарушителей - Белово, Березовский, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск, а из районов - Крапивинский, Беловский, Яйский, Яшкинский, Новокузнецкий, Юргинский и другие.

Например, "РГ" в 2020 году писала о злоключениях жильцов дома N81 по улице Инициативной в Кемерове. Этот дом 1939 года постройки, признанный аварийным, подлежит сносу аж в 2029-м. При этом большинство его жильцов - пенсионеры и неполные семьи с малолетними детьми. Общими силами соседи пытаются сделать все, чтобы дожить до сноса в более-менее пригодных и безопасных условиях. Каждое лето УК по сигналам из пострадавших квартир латает дыры в кровле и заделывает монтажной пеной щели, которые образуются у основания старых стен по всему периметру строения. И уже несколько лет жильцы просят сделать отмостку понадежнее. В результате минувшей осенью, сославшись на нехватку средств, асфальт уложили вдоль... одной из четырех стен.

В ДФО изменят работу управляющих компаний

Отказавшиеся подписывать акт выполненных работ жильцы направили жалобы в Общероссийский народный фронт, администрацию города, Госжилинспекцию и прокуратуру. И вот недавно сотрудники надзорного ведомства по областному центру вместе с представителями УК и ГЖИ выехали на место. Управляющей организации внесено представление, на ответственное должностное лицо возложено дисциплинарное взыскание. Процесс устранения нарушений находится на контроле у районной прокуратуры. Постановление о возбуждении административного дела по статье 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований") в отношении должностного лица этой УК направлено в Госжилинспекцию. Это обычная практика. Однако и ГЖИ может стать субъектом проверки.

Так, в одном из многоквартирных домов поселка Шерегеш обвисла балконная плита. Собственники жилья вовремя не убрали с балкона, находившегося в плачевном техническом состоянии, снежные глыбы. Проверка показала, что в июле 2019-го, несмотря на необходимость принятия мер по восстановлению несущих конструкций балконов, Новокузнецкое отделение ГЖИ соответствующих предписаний не выдавало. Как выяснили прокуроры, обследование муниципального жилья местные власти должным образом не проводили. В итоге не только были приняты меры прокурорского реагирования к УК, но и дана оценка работе городского органа жилищного надзора, а также внесено представление главе муниципального района.

А в одной из многоэтажек Ленинска-Кузнецкого в марте 2021-го обрушилась кирпичная кладка. Примечательно, что собственники еще в феврале жаловались на то, что в их квартире мокнет стена. Но к тревожному сигналу специалисты ГЖИ подошли формально. По крайней мере, разобраться в причинах сложившейся ситуации они не успели - кирпичи посыпались. Прокурор города внес представление заместителю Беловского отделения областной ГЖИ, защищая права граждан на безопасные и благоприятные условия проживания.

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