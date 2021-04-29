На трассе М-4 в Ростовской области перекроют движение из-за дорожных работ

С 30 апреля на участке с 1007-го по 1024-й километр трассы М-4 "Дон" в Ростовской области начнутся работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия, сообщили в госкомпании "Автодор". В связи с этим будет ограничено движение.

"С 30 апреля по 4 мая для проезда будет закрыта левая полоса в сторону Москвы на участке с 1019-го по 1024-й километр. С 4 по 7 мая - левая полоса в направлении Краснодара с 1007-го по 1012-й километр, а также левая полоса в сторону Москвы на участке с 1014-го по 1019-й километр", - предупредили автомобилистов в госкомпании.

Кроме того, с 8 по 10 мая работы планируются на левой полосе в сторону Краснодара на отрезке с 1012-го по 1017-й километр.

Движение будет организовано с минимальными ограничениями, чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов в период ожидаемых пиковых нагрузок, пообещали в "Автодоре". Автомобилистов попросили быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.