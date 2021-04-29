Назначен руководитель Госкомрегистра Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил председателем Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Инну Смаль. Соответствующий указ руководителя региона опубликован на официальном портале правительства республики.

После отставки с поста главы Госкомрегистра Александра Спиридонова Смаль назначили временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Инна Смаль - уроженка Донецка. Окончила Донецкий национальный университет по специальности "Учет и аудит" и Институт последипломного образования Харьковского национального аграрного университета имени В.В. Докучаева по специальности "Землеустройство и кадастр".

С 2003 по 2011 годах, работая в различных фирмах, занималась оценкой земли и вопросами землеустройства, с 2012 по 2014 годы работала замначальника управления Госземагентства в Симферополе и Симферопольском районе. В 2017-2020 годах занимала должность заместителя администрации крымской столицы. В начале 2020-го ушла в декретный в отпуск. В январе 2021 года премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк назначил Смаль заместителем председателя Госкомрегистра.