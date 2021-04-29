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29.04.2021 11:04
Рубрика: Общество

Пещеру "Таврида" оборудуют для туристов к середине лета 2021 года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Инженерные и строительные работы для создания научно-рекреационного комплекса на базе пещеры "Таврида" планируется завершить к середине лета 2021 года. На 500-метровом подземном маршруте, что оборудуют для посещения туристами, в том числе маломобильными, уже разобрали камни, глину, и вскоре начнут мостить тротуарную плитку. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Как рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин, в рекреационной зоне комплекса появятся музеи, наиболее значимым из которых станет геологический музей "Камни Крыма". Под открытым небом разместят наиболее характерные для полуострова блоки горных пород, применяющиеся при строительстве (разновидности известняка, диориты и другие). На большей части территории расположится ландшафтный парк, учитывающий особенности рельефа. В нем проектируется выставка из 20 фигур наиболее древних обитателей пещеры. Ученые КФУ специально разработали максимально достоверные эскизы, чтобы воссоздать особенности морфологии саблезубых котов, гигантских страусов и медведей Денингера.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Основа комплекса - сама пещера, - рассказал Самохин. - Вскоре начнется выкладка пола на 500-маршрутом плиткой с поребриками. Одной из изюминок комплекса станет специальная система освещения - она проектируется на основе технологий, применяемых в сценическом искусстве. Лампы будут высвечивать нужные экспонаты с разной интенсивностью.

Во время подземной экскурсии туристов ждут остановки в девяти точках показа: на одних экскурсанты увидят голограммы древних обитателей, на других будет контактная зона, где каждый сможет прикоснуться к минералам и палеонтологическим находкам. Также специалисты собирают скелеты представителей пещерной фауны, большая часть которых собрана из останков, но некоторые элементы дополнены искусственными материалами.

Еще одной уникальной особенностью пещеры станет ее приспособление для посещения маломобильными туристами: проектировщики предусмотрели необходимые углы наклона и ширину тропинок, чтобы по всем участкам объекта мог проехать человек в инвалидном кресле. Также на территории созданы специальные парковочные места для инвалидов.

- Ни один подземный объект в России не доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку это требует дополнительных затрат, - сказал Самохин. - Мы пошли на них, чтобы все желающие смогли посетить пещеру. Благодаря этому к обычному туризму в "Тавриде" присоединяется и социально ориентированный. Также мы не хотим делать экскурсионную программу стандартно-развлекательной, наша цель - внести научно-популярный элемент с акцентом на богатую историю и минералогию пещеры. Сейчас очень популярны детские мультфильмы о временах доцивилизационной древности, поэтому мы рассчитываем на интерес не только взрослой аудитории, но и совсем юной.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В крымской пещере "Таврида" нашли кости дикобраза и карликового бобра

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в 1,8-километровую подземную галерею. В ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных - саблезубых кошек, носорогов, слонов, оленей, горных баранов, мелких дроф, гигантских страусов пахиострутио, волков, лис, медведей и других, которые жили 1,8-1,5 миллиона лет. Осенью 2020 года для обустройства будущего маршрута вырыли траншею длиной 70 метров, что позволит оборудовать пологий вход в подземные галереи.

В регионах Общество Природа Экономика Туризм Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пещера под крымской трассой "Таврида"

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