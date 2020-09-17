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17.09.2020 09:31
Рубрика: Общество

В Крыму для входа в пещеру "Таврида" вырыли 70-метровую траншею

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

В Крыму для обустройства будущего подземного туристического маршрута в пещере "Таврида" гидромолотами и экскаваторами извлекли уже более 5000 кубометров скального грунта. А протяженность вырытой траншеи, которая впоследствии станет входом в подземное царство, достигла 70 метров.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В Крыму вскрыли свод пещеры "Таврида"

Раньше войти в пещеру можно было только по узкому вертикальному колодцу глубиной восемь метров, а потом требовалось первые 50 метров проползать на четвереньках. Это сильно затрудняло транспортировку палеонтологических материалов и глины наружу, и исследования были приостановлены. Теперь же вход внутрь совершенно горизонтальный, просторный и комфортный. Ежедневно рабочие продвигаются вглубь пещеры на четыре-пять метров, за сутки выкатывая наружу до 400 тачек грунта. За первые три недели внутренних работ удалось пройти более 50 метров.

- Нам необходимо убрать столько лишней глины, чтобы проход получился минимум два метра в высоту и в ширину, хотя в итоге почти везде получается больше, - говорит старший преподаватель географического факультета Крымского федерального университета Геннадий Самохин. - Грунт вынимают вручную и вывозят на тачках. Чем дальше мы проходим, тем становится сложнее, потому что расстояние для вывоза тачек постоянно увеличивается, и в день ребята пробегают более чем по 20 километров. Мы постараемся механизировать эту работу, но для этого необходимо создать условия: сделать более широкую и ровную дорогу, чтобы могла проехать электрическая тележка.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

По мере освобождения проходов от глины видение будущего туристического маршрута постоянно меняется.

- Пока в пещеру проведено техническое освещение, но мы уже понимаем, что надо будет подумать над красивой подсветкой, - считает Самохин. - На этапе проектирования мы еще не до конца представляли, как это будет, сейчас все вообще по-другому. Кроме того, нам предстоит почистить стены от глины, а смывать ее нельзя, потому что пол пещеры превратится в болото. Это интересные задачи, которые нам предстоит решить.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В пещере "Таврида" туристов встретят голограммы доисторических зверей

Параллельно со строителями работают ученые-палеонтологи, которые постоянно извлекают из пещеры грунт с останками доисторических животных - до 50 мешков за день. Чаще всего встречаются фрагменты костей, но иногда попадаются и целые элементы скелета: конечности гигантского носорога, рога бизона, кости крупных хищников. Крупные кости встречаются нечасто - около десятка ежедневно. Ученые считают, что хищники заходили в пещеру на расстояние до 150 метров, поэтому им предстоит изучить еще около 100 метров подземных проходов, пока еще заполненных глиной.

Напомним, в дальнейшем на базе пещеры "Таврида" планируется создать научно-рекреационный комплекс площадью около 15 гектаров, предусматривающий экскурсионное обслуживание туристов. Для этого уже полностью закончены проектные работы, составлена проектно-сметная документация, смета прошла независимую экспертизу. Начато строительство модульных зданий. Общая протяженность открытых лабиринтов "Тавриды" достигает 1800 метров. Предполагается, что длина первого экскурсионного маршрута составит 560 метров. Причем, его планируют сделать доступным для инвалидов-колясочников. Для украшения ландшафтного парка в Санкт-Петербурге изготавливаются 17 полноразмерных скульптур древних животных.

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