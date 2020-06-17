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17.06.2020 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В крымской пещере "Таврида" ученые открыли 400 метров новых галерей

Текст: Илья Изотов
В Крыму в пещере на трассе "Таврида" спелеологи открыли еще 400 метров подземных галерей. Об этом "РГ" сообщил рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета Геннадий Самохин.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Исследование пещеры продолжилось после того, как в мае был пробурен новый вход в пещеру диаметром 57 сантиметров. Спелеологи спускаются вниз пещеры по специальным ступенькам-скобам.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Мы нашли около 400 метров новых ходов, и общая протяженность разведанной части пещеры таким образом достигла 1700-1800 метров, - пояснил Самохин. - Это пещера лабиринтового типа, и мы пока нашли только отдельные части этого лабиринта, который имеет сетчатую структуру. Его ходы продолжаются во все стороны. Есть участки, где можно ползти только на выдохе, а есть очень просторные ходы. Узкие перетоки соединяют между собой большие галереи.

При этом неожиданным для ученых стало открытие второго яруса пещеры. Напомним, "Таврида" тысячелетиями находилась под действием напорных вод. Вода снизу проходила сквозь песок, упиралась в известняк и создавала купола. Поэтому внутри есть как горизонтальные галереи лабиринтового типа, так и восходящие купола, которые когда-то выходили из галереи на поверхность. Последние 50 тысяч лет пещера была закупорена, благодаря чему до наших дней там сохранились забитые глиной ходы с останками нескольких десятков доисторических животных.

Фото: Пресс-служба КФУ
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- Как мы ранее рассказывали, в пещере "Таврида" есть восходящие колодцы. По одному из них мы поднялись, и оказалось, что у пещеры есть второй этаж, - продолжил Самохин. - Раньше мы не знали, что у пещеры двухъярусная структура.

В новых ходах пещеры обнаружены и новые костные останки доисторических животных, которые еще только предстоит изучить специалистам. Для этого в ближайшее время в Крым прибудут специалисты палеонтологического института Российской академии наук.

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в 1,5-километровую подземную галерею, в ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных. Всего на поверхность было поднято более 250 килограммов костей. Летом 2019 года ученые нашли исторический вход в пещеру, которым скорее всего и пользовались обитавшие на полуострове полтора миллиона лет назад доисторические животные.

В начале мая 2020 года ученые пробурили новый вертикальный вход в пещеру. Отверстие глубиной восемь метров ведет в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры с пятиметровым слоем глины. Уже в конце 2020 - начале 2021 года первые туристы смогут посетить современный научно-образовательный культурно-просветительский комплекс "Таврида".

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пещера под строящейся крымской трассой "Таврида"

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