В Крыму у пещеры "Таврида" установят гигантских носорогов и гиен

В Крыму в будущем спелеотуристическом комплексе пещеры "Таврида" установят воссозданные фигуры древних животных, найденных в подземных галереях. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

В культурно-просветительском комплексе на базе карстовой пещеры за туристами на маршрутах будут присматривать гигантский 3-метровый верблюд, гигантский 3,5-метровый страус, 4-метровый слон, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых - кот Таврик - уже стал символом пещеры "Таврида".

- Сейчас я разрабатываю типажи этих фигур животных, которые жили здесь полтора миллиона лет назад, - рассказал ведущий специалист зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев. - Пока здесь пустырь, но скоро на этом месте, откуда открывается прекрасный вид на панораму крымских гор, будет создан ландшафтный парк.

Ростовые фигуры ископаемых животных изготовят из архитектурного бетона на металлическом каркасе, чтобы они выдерживали атмосферное воздействие. Поверхность скульптур окрасят светостойкими акриловыми красками и покроют специальными защитными составами. Животные объединятся в биогруппы с учетом особенностей поведения и органично впишутся в ландшафт.

Как ранее сообщала "РГ", сейчас строители трассы "Таврида" приступили к бурению скважин и бетонированию фундаментов для распределительной 130-метровой плиты над карстовыми пустотами пещеры. После завершения работ по четырем полосам железобетонной плиты поедут автомобили. Поскольку уникальная для крымского предгорья километровая галерея находится прямо у дороги, до нее будет очень удобно добираться туристам.