В Крыму на чиновников завели дело за незаконное строительство на пляже

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц муниципалитета, допустивших незаконное строительство на пляже села Витино в Молонечнском сельском поселении Сакского района незаконных строений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в апреле 2017 года администрация Молочненского сельского поселения подписала с индивидуальным предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа в Витино. В рамках соглашения коммерсант взял на себя обязательство установить там объекты, призванные обеспечивать безопасность людей на воде, а также санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. Принятые на территории сельского поселения Правила благоустройства запрещают строительство временных объектов, строений, малых архитектурных форм без согласования с органами власти. Однако с января по апрель этого года арендатор установил ближе 100 метров от уреза морской воды монолитные железобетонные плиты, а затем на них возвел 14 деревянных строений. Зная об этом, должностные лица администрации поселения не пресекли незаконное строительство.

По словам старшего помощника прокурора республики Дарьи Бирюк, сейчас, исполняя представление надзорного органа, местные власти организовали демонтаж незаконных сооружений.

Нарушения законодательства на пляже в Витино сотрудники республиканской прокуратуры выявили во время проверки по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова. На своей странице в "ВКонтакте" он уточнил, что по предварительным данным в результате проведенных работ арендатор пляжа нанес ущерб 10,5 миллиона рублей.