В Крыму создадут государственный заказник "Казантипский морской"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Крыму государственного природного заказника федерального значения "Казантипский морской" площадью 240 гектаров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый заказник будет создан в Ленинском районе полуострова на землях водного фонда, в акватории Азовского моря. Министерству природных ресурсов и экологии РФ поручено обеспечить режим особой охраны природных комплексов на этой территории. Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2022 года.

- Речь идет о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в акватории Азовского моря, в статусе федерального государственного заказника, - пояснил "РГ" директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин. - Новая территория войдет в состав нашего ФГБУ, для чего будет издан отдельный приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ. Алгоритм действий нам понятен и известен.

Заповедник "Казантипский", уже включенный в состав созданного в 2019 году ФГБУ "Заповедный Крым", находится на севере Керченского полуострова. Попасть на его территорию можно только на основании разрешения и исключительно в составе организованных экскурсионных групп с гидом-экскурсоводом.

В заповеднике можно увидеть не только руины античных построек II-I веков до нашей эры, но и фрагменты древнегреческой керамики и лепной посуды. А акватория заповедника, в которой произрастают уникальные морские водоросли и травы, имеет международное значение и охраняется в рамках Рамсарской конвенции. Это важное место для жизни водоплавающих птиц, нереста и нагула многих видов рыб, включая редких и исчезающих. На Казантипе встречается 617 видов растений и 1261 вид животных, многие из которых занесены в Красные книги России и Крыма.