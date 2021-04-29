В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком

Материалы по факту жестокого обращения с животным, в котором замешан депутат Курганской областной думы, после проверки и установления личности участников и места происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД России по Курганской области.

Напомним, вчера интернет буквально взорвало шокирующее видео издевательства над раненым волком. Инцидент произошел еще зимой во время охоты, но узнали о нем только сейчас: кто-то из участников расправы над хищником, видимо, решил похвалиться добычей. На кадрах отчетливо видно, как волка сначала переехали снегоходом, а потом начали куражиться над ним. Весь в крови, но еще живой, он изо всех сил цепляется за жизнь. Один из мужчин толкает серому в пасть ружье. Зверь так крепко сжимает дуло зубами, что даже его преследователи восхищаются, сколько у него силы. "Вот это сафари!", - смеются охотники.

Жители региона, однако, не оценили "подвиги" "крутых мужиков" и оставили под ним гневные комментарии с требованием "судить живодеров". Между тем сам депутат виноватым себя не считает.

- Мы охотились на территории Свердловской области, охота была законная, со мной было еще пять егерей, - пояснил Денис Хахалов корреспонденту "РГ". - Все разрешения у меня есть. Никакого жестокого обращения с моей стороны не было. То, что я наехал на волка снегоходом, было необходимой самообороной: раненый хищник кинулся на меня. Дело передано в следственные органы, надеюсь, там разберутся.

Свою оценку инциденту позже обещала дать Курганская областная дума.

Пока правоохранительные органы разбираются, "Единая Россия" исключила депутата из партии. Как написано в опубликованном решении, посмотрев видеозапись, комиссия по этике пришла к выводу, что член партии Хахалов, "потеряв человеческий облик, глумился над раненым животным, превратив, по сути, охоту в живодерство".