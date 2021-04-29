Новости

Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Песков ответил на вопрос о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
Купальный сезон на Черном море начнется не раньше второй половины июня 14:12
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном 14:10
Вильфанд не исключил выпадение снега в мае 14:05
В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами 14:00
Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал 13:51
Вильфанд спрогнозировал "розовый" май 13:50
Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах 13:49
Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок" 13:47
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники 13:42
В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 15:11
Рубрика: Происшествия

В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Материалы по факту жестокого обращения с животным, в котором замешан депутат Курганской областной думы, после проверки и установления личности участников и места происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД России по Курганской области.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
В России весенний охотничий сезон начинается по новым правилам

Напомним, вчера интернет буквально взорвало шокирующее видео издевательства над раненым волком. Инцидент произошел еще зимой во время охоты, но узнали о нем только сейчас: кто-то из участников расправы над хищником, видимо, решил похвалиться добычей. На кадрах отчетливо видно, как волка сначала переехали снегоходом, а потом начали куражиться над ним. Весь в крови, но еще живой, он изо всех сил цепляется за жизнь. Один из мужчин толкает серому в пасть ружье. Зверь так крепко сжимает дуло зубами, что даже его преследователи восхищаются, сколько у него силы. "Вот это сафари!", - смеются охотники.

Жители региона, однако, не оценили "подвиги" "крутых мужиков" и оставили под ним гневные комментарии с требованием "судить живодеров". Между тем сам депутат виноватым себя не считает.

- Мы охотились на территории Свердловской области, охота была законная, со мной было еще пять егерей, - пояснил Денис Хахалов корреспонденту "РГ". - Все разрешения у меня есть. Никакого жестокого обращения с моей стороны не было. То, что я наехал на волка снегоходом, было необходимой самообороной: раненый хищник кинулся на меня. Дело передано в следственные органы, надеюсь, там разберутся.

Свою оценку инциденту позже обещала дать Курганская областная дума.

Пока правоохранительные органы разбираются, "Единая Россия" исключила депутата из партии. Как написано в опубликованном решении, посмотрев видеозапись, комиссия по этике пришла к выводу, что член партии Хахалов, "потеряв человеческий облик, глумился над раненым животным, превратив, по сути, охоту в живодерство".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
Косачев: Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются угрозами
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров