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29.04.2021 13:26
Рубрика: Общество

В гибели медведя в уральском зоопарке разберутся ветеринары из Москвы

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)

Ветеринары из Московского зоопарка приехали на Урал, чтобы выяснить истинные причины гибели белого медведя Умки. Столичные специалисты должны разобраться, действительно ли зверьскончался из-за того, что проглотил детский мяч.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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К работе эксперты приступят уже завтра и будут работать все майские праздники, рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Напомним, о смерти животного стало известно 20 апреля. В желудке хищника обнаружили разорванный резиновый мяч. Предполагается, что именно он стал причиной гибели медведя.

Как и когда посторонний предмет попал в вольеру, не ясно. Скорее всего, мяч кинул кто-то из посетителей. По словам Светланы Прилепиной, все эти дни сотрудники зоопарка просматривают видеозаписи, однако найти нужный момент пока не удалось.

- Мы до сих пор не можем смириться с этой потерей, - говорит директор зоопарка. - Но мы смотрим вперед и встаем перед необходимостью защищать животных от посетителей. Мы должны продумать все варианты и возможности. Что касается медведей, нельзя допускать ограждения в виде решетки.

Прилепина заверила, что подруга Умки, медведица Айна, точно останется в Екатеринбурге.

- Содержание белых медведей в российских зоопарках - дело очень важное, значимое, даже статусное. В России белых медведей содержат всего 19 зоопарков, кто умеет это делать и может себе позволить. Мы приложим все усилия для того, чтобы наш зоопарк остался в их числе, - отметила директор.

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