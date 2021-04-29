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29.04.2021 18:26
Рубрика: Экономика

РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов судиться с бразильским регулятором фармацевтического рынка Anvisa из-за клеветы по поводу вакцины против коронавируса "Спутник V", во ввозе которой в Бразилию ранее было отказано.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр Гамалеи ответил на претензии бразильского регулятора к "Спутнику V"

"После того, как бразильский регулирующий орган Anvisa признал, что он не тестировал вакцину "Спутник V", мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", - говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта Sputnik V.

Скандал разгорелся после того, как регулятор фармрынка Бразилии - национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации".

В РФПИ считают, что такое решение имеет политическую подоплеку, там выразили удивление, подчеркнув, что бразильская сторона получила все необходимые документы по вакцине.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Южная Америка Бразилия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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