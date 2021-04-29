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29.04.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в I квартале

Текст: Игорь Зубков

По оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2021 года снизились на 3,6% по отношению к тому же периоду 2020 года. Показатель отражает доходы за вычетом обязательных платежей (по кредитам, за услуги ЖКХ и др.), скорректированные на инфляцию, которая как раз ускорилась в первом квартале до 5,6% к первому кварталу 2020 года.

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В среднем на человека номинальные денежные доходы в первом квартале 2021 года составили 32,6

Ранее Росстат более чем на неделю отложил публикацию оценки реальных располагаемых денежных доходов для уточнения данных о некоторых компонентах доходов. Министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Росстата назвал "методологической задачей этого года" совершенствование расчетов по доходам граждан.

Минэкономразвития ожидает в этом году активного восстановления реальных располагаемых денежных доходов (плюс 3% после падения на 3,5% в 2020 году), главным образом за счет доходов от предпринимательской деятельности, доходов от собственности и "прочих" доходов (включают доходы от теневой занятости), которые существенно снизились в 2020 году.

В среднесрочной перспективе, по прогнозу министерства, как реальные заработные платы, так и реальные располагаемые доходы продолжат устойчиво расти темпом около 2,5%, что в целом соответствует прогнозной динамике производительности труда.

Реальные располагаемые денежные доходы резко (на 7,5%) упали во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик карантинных ограничений. Затем они стали восстанавливаться. Учитывая низкую базу прошлого года, этот показатель перейдет к росту со второго квартала 2021 года.

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