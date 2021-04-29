С 1 мая в пять раз подорожает штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах. Причем на штрафы за эти нарушения скидки распространяться не будут. Вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

За нарушения правил проезда ж/д переездов придется заплатить штраф 5 тысяч рублей без скидок. Фото: Сергей Михеев/РГ

Речь идет о поправках в статью 12.10 КоАП. Сейчас в ней за такие грубые нарушения, как выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также за проезд под запрещающий сигнал светофора, предусмотрено лишение прав на срок до трех месяцев или штраф 1000 рублей. Если нарушение выявлено камерой, то ничего, кроме штрафа, не грозит. А со скидкой - это вообще 500 рублей.

С 1 мая срок лишения прав остается неизменным, а штраф вырастает до 5 тысяч рублей. При этом заплатить его, даже в течение 20 дней с момента вынесения, со скидкой будет нельзя.

Это же наказание будет применяться, если водитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в "пределах видимости". Этот термин ни в каких нормативных актах не определен. По всей вероятности, "пределы видимости" будет устанавливать инспектор ДПС прямо на месте выявления нарушения.

Самовольное открытие шлагбаума сегодня карается штрафом 1000 рублей, но без лишения права управления. С 1 мая оно будет наказываться штрафом 5000 рублей и также без возможности оплаты со скидкой.

Аварии на железнодорожных переездах происходят не часто. Но, как правило, заканчиваются тяжелыми последствиями. В прошлом году на них произошло 216 ДТП в которых погибло 48 человек. При этом снижение по сравнению с предыдущим годом незначительное. В этом году на переездах уже зафиксировано 51 ДТП, в которых погибло 15 человек. В абсолютном большинстве случаев причиной этих аварий стало нарушение правил водителями. Может высокий штраф освободит переезд от аварий? Тем более, что большинство переездов оборудовано камерами.