Словакия опубликовала текст соглашения с РФ о закупке "Спутника V"

Власти Словакии обнародовали текст соглашения с российской стороной о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Как пояснили в минздраве республики, это является "обязательным условием при вынесении решения о применении вакцины" в стране.

Напомним, что разговор о публикации документа начался на прошлой неделе. Тогда же разработчики "Спутника V" выразили согласие с публикацией при одном условии: точно так же должен быть опубликован контракт на поставку вакцины Pfizer, которую тоже закупает Словакия. Данных о публикации контракта с Pfizer пока нет.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах мира. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.