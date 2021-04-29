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29.04.2021 23:51
Рубрика: В мире

Словакия опубликовала текст соглашения с РФ о закупке "Спутника V"

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Власти Словакии обнародовали текст соглашения с российской стороной о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Как пояснили в минздраве республики, это является "обязательным условием при вынесении решения о применении вакцины" в стране.

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Напомним, что разговор о публикации документа начался на прошлой неделе. Тогда же разработчики "Спутника V" выразили согласие с публикацией при одном условии: точно так же должен быть опубликован контракт на поставку вакцины Pfizer, которую тоже закупает Словакия. Данных о публикации контракта с Pfizer пока нет.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах мира. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

В мире Европа Словакия Вакцинация от коронавируса

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