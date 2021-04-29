Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29 апреля 2021 года № 252 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-20, 2-50 и 12.6 постановления слова "По 15.05.2021" заменить словами "По 30.05.2021".

1.2. Абзац седьмой пункта 2-5.27 постановления дополнить словами ", если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.3. В пунктах 2-42, 2-43, абзацах втором и третьем пункта 2-49 и пунктах 3.3 - 3.5 постановления слова "по 15.05.2021" заменить словами "по 30.05.2021".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







