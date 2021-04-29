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29.04.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, когда появится новый Lexus LX

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lexus Фото: Пресс-служба Lexus
Фото: Пресс-служба Lexus

Наряду с уже анонсированным Land Cruiser 300 Toyota готовится представить в текущем году и новый Lexus LX. Премьера запланирована на конец года - через 2-3 месяца после "трехсотки", чей дебют пройдет в мае.

Фото: Пресс-служба Tesla
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Как и прежде, новый Lexus LX останется по сути более укомплектованным и богато отделанным аналогом Toyota Cruiser. То есть, за всей дорогостоящей отделкой, сервоприводами и сложными электронными гаджетами, в конечном итоге - шасси и агрегаты с настоящего внедорожника с огромным запасом прочности и постоянный полный привод с тремя блокировками.

Издание Best Car сообщает, что новый LX сохранит в гамме бензиновую "восьмерку" 5.7 семейства UR (напомним, LC300 будет комплектоваться только шестицилиндровыми моторами). Кроме того, LX впервые получит версию с гибридным приводом LX500h. Дизельная модификация LX500d разделит 3,3-литровый 6-цилиндровый двигатель с двойным наддувом с "трехсоткой". На вершине иерархии большого внедорожника Lexus расположится модификация LX600 c 3,5-литровой "турбошестеркой" под капотом, форсированной до 422 л.с.

Фото: Скриншот с www.youtube.com
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Издание ожидает начала приема заказов на новый Lexus в октябре. По сравнению с машиной нынешнего поколения, цены вырастут на 8-10%.

Напомним, что Lexus LX уходящего образца в настоящее время предлагается в России от 7 291 000 рублей за вариант с 4,5-литровым турбодизелем.

#Lexus