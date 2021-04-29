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29.04.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Tesla дарила клиентам подарки, за которые теперь кошмарит налоговая

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

В 2017 году стартовала реферальная программа Tesla, суть которой очень проста: приводишь клиента - получаешь подарки, в числе которых были колёсные диски, бесплатная зарядка, бонусы на покупку электрокаров и так далее.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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Падкие на халяву американцы "спамили" реферальными ссылками в соцсетях, уговаривали родственников купить Tesla по ним, но, как оказалось, и за халяву приходится платить. И в некоторых случаях очень дорого.

Об этом узнали те, кто получил подарки, когда пришло время платить налоги. В 2021 году ставка в зависимости от штата и статуса составляет 33-35%. Например, за пять клиентов, приведённых в компанию, можно было получить комплект колёс Tesla Arachnid с шинами Michelin Pilot Super Sport на 21-дюймовых дисках, который у дилера стоят 6000 долларов. Цена Powerwall ещё выше - 8800 долларов, и устройства также были в списке реферальных вознаграждений, пишет The Drive.

Но в этом случае Tesla как бы не при чём, потому что на странице с описанием реферальной программы честно указала, что получатель вознаграждения самолично несёт ответственность перед налоговыми органами. Налогом облагается всё, что стоит дороже 600 долларов.

В настоящее время реферальная программа Tesla значительно урезана: в качестве вознаграждения автопроизводитель предлагает подзарядку на фирменных терминалах Superchrger на тысячу миль или другие льготы, связанные с подзарядкой. Свою щедрость Илон Маск поумерил в 2019 году, заявив, что затраты на стимулирование покупки Tesla оказались слишком высокими.

#Tesla