Tesla дарила клиентам подарки, за которые теперь кошмарит налоговая

В 2017 году стартовала реферальная программа Tesla, суть которой очень проста: приводишь клиента - получаешь подарки, в числе которых были колёсные диски, бесплатная зарядка, бонусы на покупку электрокаров и так далее.

Падкие на халяву американцы "спамили" реферальными ссылками в соцсетях, уговаривали родственников купить Tesla по ним, но, как оказалось, и за халяву приходится платить. И в некоторых случаях очень дорого.

Об этом узнали те, кто получил подарки, когда пришло время платить налоги. В 2021 году ставка в зависимости от штата и статуса составляет 33-35%. Например, за пять клиентов, приведённых в компанию, можно было получить комплект колёс Tesla Arachnid с шинами Michelin Pilot Super Sport на 21-дюймовых дисках, который у дилера стоят 6000 долларов. Цена Powerwall ещё выше - 8800 долларов, и устройства также были в списке реферальных вознаграждений, пишет The Drive.

Но в этом случае Tesla как бы не при чём, потому что на странице с описанием реферальной программы честно указала, что получатель вознаграждения самолично несёт ответственность перед налоговыми органами. Налогом облагается всё, что стоит дороже 600 долларов.

В настоящее время реферальная программа Tesla значительно урезана: в качестве вознаграждения автопроизводитель предлагает подзарядку на фирменных терминалах Superchrger на тысячу миль или другие льготы, связанные с подзарядкой. Свою щедрость Илон Маск поумерил в 2019 году, заявив, что затраты на стимулирование покупки Tesla оказались слишком высокими.