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29.04.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом

Текст: Владислав Куликов

У экс-министра Открытого правительства не подтвердился коронавирус, но у него неврологическое заболевание. Именно с ним и связано резкое ухудшение здоровья. Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Ковид у экс-министра не подтвердился. Абызов пожаловался членам ОНК Москвы на плохое самочувствие: на данный момент температура у него нормальная, однако он чувствует слабость и ломоту в мышцах. Он сообщил об обострившемся неврологическом заболевании, которое уже давно проявилось у него в СИЗО", - рассказала она.

Михаил Абызов попросил о приеме врача-невролога. В ближайшее время врачебный прием состоится. По словам члена ОНК, экс-министр настаивает на том, что не должен был быть допущен к участию в судебном заседании по состоянию здоровья. При этом она добавила, что Михаил Абызов пока не ознакомился со своей медицинской документацией.

Ранее во управлении ФСИН по Москве опровергли, что Михалила Абызова доставляли на заседание суда на носилках.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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